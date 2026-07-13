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Ethel Pozo se indigna con Janet Barboza por llamarla "exintegrante" de ‘América hoy’ y lanza aclaración: “Ese era mi programa”

Ethel Pozo respondió con todo a las declaraciones de Janet Barboza y aseguró que le dolió cómo su excompañera se refirió a ella. Asimismo, la hija de Gisela Valcárcel recordó que fue la conductora principal de 'América hoy'.

Ethel Pozo regresa al podcast 'Sin más que decir' y responde a las declaraciones de Janet Barboza sobre su rol en 'América hoy'. La hija de Gisela Valcárcel expresa su descontento.
Ethel Pozo regresa al podcast 'Sin más que decir' y responde a las declaraciones de Janet Barboza sobre su rol en 'América hoy'. La hija de Gisela Valcárcel expresa su descontento. | Fotos: América TV
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Tras generar polémica con su verdad, Ethel Pozo reapareció en 'Sin más que decir'. Este lunes 13 de julio, la hija de Gisela Valcárcel volvió a visitar el pódcast de María Pía Copello, donde aprovechó para responder a lo que dijo Janet Barboza, tanto en sus redes sociales como en 'América hoy', espacio en el que ambas compartieron la conducción. "¿Qué sientes de pasar de ser la hermana a ser la exintegrante?", preguntó la presentadora.

"De verdad que ahí sí tengo un punto de discrepancia", respondió Ethel Pozo, quien indicó que no creería que 'Choca' Mandros llame "exintegrante" a Natalie Vértiz o que La Carlota haga lo mismo con Laura Huarcayo. "Eso no me gustó. Sí me dolió. Ese era mi programa, cómo voy a ser la exintegrante", aclaró.

PUEDES VER: Ethel Pozo sorprende al decir que Karla Tarazona la odia y conductora le responde con todo: “Mis peores enemigos…”

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Ethel Pozo se defiende de Janet Barboza y respalda a Edson Dávila

Ethel Pozo sostuvo que le sorprendieron las declaraciones de Janet Barboza y el silencio de Edson Dávila, a quienes consideraba sus amigos, ya que han compartido momentos familiares importantes, como sus cumpleaños. "No entiendo por qué se ha referido a mí como la exintegrante. Como si ya no recordara mi nombre. ¡Como si ellos estuviesen en otro nivel!", manifestó.

La hija de Gisela Valcárcel recalcó que, si bien les tiene cariño a Janet Barboza y Edson Dávila, no permitirá que la hagan quedar como una mentirosa. "Jamás he mentido. A mí no me gusta mentir", declaró Ethel Pozo, quien lamentó que su excompañera solo busca confundir al público y aclaró que, cuando ella subió una foto de Adal Ramones a sus redes sociales, lo único que había hecho hasta ese momento era publicarla.

Finalmente, Pozo Valcárcel recalcó que, pese a todo, desea conservar lo mejor de su etapa en 'América hoy'. "Yo decido seguir manteniendo los bonitos recuerdos de ellos. Edson Dávila sí me ha escrito a raíz de la salida y yo creo que en algún momento él me va a decir ¿por qué está avalando esto? No entiendo (por qué Janet habla por él). Pero no va a dañar lo que yo lo quiero", agregó.

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