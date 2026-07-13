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María Pía Copello revela el futuro de las 'Catitejas' tras lanzamiento de las 'Timotejas': "Ahora lo que queremos..."

La presentadora confesó que las 'Catitejas' redujeron sus módulos de venta como parte de un importante cambio tras el lanzamiento de las 'Timotejas', el nuevo producto del circo de Timoteo.

María Pía Copello revela importante cambio en las 'Catitejas'. Foto: composición LR/+QTV/YouTube
María Pía Copello revela importante cambio en las 'Catitejas'. Foto: composición LR/+QTV/YouTube
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María Pía Copello se mostró sorprendida tras conocer el lanzamiento de las 'Timotejas', el nuevo emprendimiento impulsado por el circo de Timoteo, personaje interpretado por Ricardo David Bonilla, y que se ha convertido en uno de los favoritos del público infantil. Durante una reciente edición del pódcast 'Sin más que decir', la conductora aprovechó la conversación para revelar cuáles son los próximos pasos para las 'Catitejas', el negocio que inició su hija y que actualmente cuenta con presencia en distintos puntos del Perú.

La presentadora explicó que, aunque el número de módulos de venta de los populares chocolates se ha reducido en los últimos meses, esto responde a una nueva estrategia de crecimiento enfocada en la industrialización del producto. "Las cosas con la verdad, lo que pasa es que nosotros apuntamos a tener módulos como una especie de marketing, pero ahora lo que queremos es pasar a la parte más industrial, es más fácil... el producto dura más", explicó la exconductora de 'Mande quien mande'.

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María Pía Copello apuesta por la industrialización de las 'Catitejas'

La conductora explicó que la disminución de algunos puntos de venta no significa un retroceso para el emprendimiento familiar, sino una nueva etapa dentro de su proceso de expansión. Según indicó, la intención es dejar de depender únicamente de módulos físicos y apostar por una producción más industrial que permita una mayor duración del producto y llegar a más consumidores.

Además, la presentadora señaló que existen referentes dentro de la industria alimentaria que inspiran este nuevo objetivo empresarial. "Admiramos a Sublime, por ejemplo, que nos encantaría hacer 'Catitejas' que pueda llegar a todos los rincones del Perú", comentó durante el programa digital, dejando claro que la meta es convertir el producto en una marca de alcance nacional.

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María Pía sin problemas con la competencia de las 'Timotejas'

Durante la conversación también se abordó el reciente lanzamiento de las 'Timotejas', un producto desarrollado exclusivamente para el Circo de La Casa de Timoteo y que solo puede adquirirse dentro del espectáculo encabezado por el popular dragón infantil interpretado por Ricardo David Bonilla.

"Me parece que está bien", respondió la conductora al ser consultada sobre la aparición de una propuesta similar en el mercado. Para ella, el nacimiento de nuevos negocios representa una oportunidad dentro de un entorno de libre competencia y crecimiento empresarial. Quien sí tomó el tema con humor fue Israel Dreyfus, quien bromeó sobre la posibilidad de que las 'Timotejas' aparezcan en los mismos espacios donde actualmente se venden las 'Catitejas'. "Así como ponen un chifa en frente a otro chifa, una barbería frente a otra barbería, una bodega frente a otra bodega…", comentó el exchico reality.

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