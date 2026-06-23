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En medio de la exposición mediática que suele rodear a Christian Domínguez, un nuevo episodio ha generado controversia. Melanie Martínez, expareja del cantante, contó que su hija mayor se sintió incómoda luego de que él compartiera públicamente un mensaje que ella le había enviado en privado por el Día del Padre.

El gesto, que en redes sociales fue celebrado como una muestra de reconciliación, tuvo un impacto distinto en la adolescente, quien esperaba mantener ese acercamiento en la intimidad. La exposición del texto alteró ese proceso y generó un reclamo directo hacia el líder de Gran Orquesta Internacional.

Melanie Martínez revela que su hija no autorizó que su padre expusiera su mensaje

Según relató Melanie Martínez en entrevista con 'Magaly TV: la firme', su hija le dijo expresamente que no le dio permiso a Christian Domínguez para publicar su mensaje. La adolescente esperaba que su gesto —un texto cargado de amor hacia su padre— permaneciera en el ámbito personal. Sin embargo, al ver que había sido difundido en redes sociales, expresó su malestar con claridad. “Ella quería mantener muy en privado la situación de ellos hasta sentirse segura con él. Me dijo: ‘Fue sin mi autorización y no me parece’”, declaró.

En ese sentido, la cantante manifestó que se comunicó con el hoy esposo de Karla Tarazona para expresarle la situación, pero solo obtuvo una breve disculpa. “Le llamé y le dije, y lo único que recibí fue un: ‘Disculpa’”, agregó.

La artista cuestionó que Domínguez no tomara en cuenta la opinión de su hija e hizo un llamado a que colaborara en el proceso de reconciliación, que, a pesar de la decepción, la joven está dispuesta a continuar. “Ya le expresó su malestar y yo creo que eso es suficiente. Si él lo toma en cuenta o no, eso dice mucho de él. Que no haya tomado su opinión, su sentir, su pensar, su postura. No la toma en cuenta, eso dice más de él que de mi hija... Independientemente de sentir que le haya fallado, ella va a continuar intentando salvar esta relación. Ahora falta que él ponga de su parte, en vez de estar pensando en ponerse en algo que no es debería centrarse en su hija”, sentenció.

El texto que la joven envió al cumbiambero mostraba un innegable acercamiento entre ambos. En él no solo le expresaba su amor por el Día del Padre y sus deseos de volver a verlo pronto, sino también su respaldo a sus actividades con la Gran Orquesta Internacional. Era un gesto significativo, ya que meses atrás la adolescente había revelado su distanciamiento de su progenitor, mientras este polemizaba con Melanie Martínez, diferencias que los adultos aún mantienen.