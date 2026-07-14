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Deportes

Francia vs España EN VIVO: pronóstico, hora y canal de TV para ver la semifinal del Mundial 2026

España y Francia llegan con planteles repletos de figuras internacionales, por lo que el choque promete un espectáculo de alto nivel y es considerado por muchos como una final anticipada.

Francia y España se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026 el 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas.
Francia y España se enfrentarán en las semifinales del Mundial 2026 el 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas. | Foto: Olé
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Francia vs España EN VIVO | Protagonizarán uno de los partidos más esperados del Mundial 2026 cuando se enfrenten este martes 14 de julio en el AT&T Stadium de Dallas por las semifinales del torneo.

Más allá de definir al primer finalista de la Copa del Mundo, el duelo acapara la atención por enfrentar a dos de las selecciones más poderosas del planeta, protagonistas de una intensa rivalidad en los últimos años.

PUEDES VER: Lionel Scaloni le pone las cosas claras a los argentinos sobre semifinal con Inglaterra: "Es un partido de fútbol, nada más"

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¿A qué hora se juega Francia vs España?

En territorio peruano, el duelo entre ambas selecciones se podrá seguir desde las 2.00 p. m. Si te encuentras en otro país, puedes consultar la siguiente guía de horarios.

  • Costa Rica, México: 1.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador: 2.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela, Chile: 3.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Washington D. C., Nueva York): 3.00 p. m.
  • Argentina, Brasil, Paraguay, Uruguay: 4.00 p. m.
  • España: 9.00 p. m.

PUEDES VER: Jugadores de Francia responden advertencia de Lamine Yamal para semifinal del Mundial 2026: "Puede decir lo que quiera"

lr.pe

¿Qué canal transmite Francia vs España EN VIVO por el Mundial 2026?

La transmisión del Francia vs. España estará a cargo de la señal de América TV (canal 4 de señal abierta), mientras que DSports llevará la cobertura por cable.

¿Dónde ver Francia vs España online gratis?

Si deseas ver Francia y España online, podrás hacerlo en las plataformas América tvGO, DGO y Paramount+. Además, La República Deportes te llevará la cobertura del minuto a minuto gratis con todas las incidencias.

Posibles alineaciones Francia vs España:

Estas son las posibles alineaciones titulares de Francia y España en busca del pase a la final.

  • España: Unai Simón; Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte, Marc Cucurella; Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo; Lamine Yamal, Álex Baena, Mikel Oyarzabal.
  • Francia: Mike Maignan; Jules Koundé, Dayot Upamecano, William Saliba, Lucas Digne; Manu Koné, Adrien Rabiot; Michael Olise, Ousmane Dembélé, Bradley Barcola; Kylian Mbappé.

Francia vs España: pronóstico

Las principales casas de apuestas dan como favorita a la selección francesa.

  • Betsson: gana Francia (2,45), empate (3,30), gana España (3,15)
  • Betano: gana Francia (2,47), empate (3,15), gana España (3,30)
  • Bet365: gana Francia (2,35), empate (3,25), gana España (3,20)
  • 1XBet: gana Francia (2,43), empate (3,28), gana España (3,32)
  • Caliente: gana Francia (2,45), empate (3,05), gana España (3,25)
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