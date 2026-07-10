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Ethel Pozo hunde a Janet Barboza tras acusarla de traición por su salida de 'América hoy' y le responde fuerte: "¡Jamás mentirosa!"

Ethel Pozo rompió su silencio tras las declaraciones de Janet Barboza, quien cuestionó su versión sobre la salida de 'América hoy'. La conductora negó haber mentido y respondió con un contundente mensaje.

Ethel Pozo se enfrenta a Janet Barboza y asegura que ella dice la verdad de su salida de 'América hoy'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
Ethel Pozo se enfrenta a Janet Barboza y asegura que ella dice la verdad de su salida de 'América hoy'. Foto: Composición LR/Captura/YouTube
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La polémica entre Ethel Pozo y Janet Barboza continúa generando repercusión luego de las versiones enfrentadas sobre la salida de la hija de Gisela Valcárcel de 'América hoy'. Después de que la “Rulitos” pusiera en duda su relato y asegurara que no dijo la verdad sobre cómo dejó el programa, la presentadora de Panamericana decidió responder públicamente con un breve, pero firme, pronunciamiento.

Las declaraciones de la exconductora de 'La granja VIP' fueron difundidas por el programa 'Q' bochinche', conducido por Samuel Suárez y Ric La Torre. Consultada por WhatsApp acerca de las acusaciones en su contra, evitó extenderse sobre la controversia, aunque rechazó de manera categórica el calificativo que recibió y dejó en claro su posición frente al conflicto.

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Ethel Pozo le responde con todo a Janet Barboza

Ante la consulta de Samuel Suárez, Ethel Pozo explicó que no pudo responder de inmediato porque asistía a una actividad escolar de su hija. Sin embargo, aprovechó el mensaje para negar tajantemente las afirmaciones de Janet Barboza.

"Samu querido, qué lindo escucharte, qué lindo que me mandes el audio, estaba en la actuación de mi hija en el colegio, por eso no pude responder al toque, pero ¡jamás como mentirosa!", expresó la exconductora de 'América hoy'.

"Les mando un beso a ti y a Ric, que dice la señora Ethel, soy Ethel nomás, aunque sí, soy señora mayor. Les mando un besito y ya habrá oportunidad de vernos", agregó.

La respuesta de Ethel Pozo llegó luego de que anteriormente manifestara sentirse traicionada al asegurar que otros integrantes de 'América hoy' —Edson Dávila y Janet Barboza— sabían que ella dejaría el espacio televisivo, mientras que, según su versión, no fue informada oportunamente sobre esa decisión.

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Janet Barboza cuestionó la versión de Ethel Pozo

La controversia comenzó cuando Janet Barboza utilizó sus redes sociales para rechazar las declaraciones de Ethel Pozo y defender la transparencia con la que, según afirmó, se manejó la producción del programa. La popular "Rulitos" sostuvo que la versión de su excompañera no coincidía con los hechos y aseguró que existían publicaciones realizadas por la propia conductora que demostraban lo contrario.

De acuerdo con la “Reina de las movidas”, la hija de la “Señito” reveló en Facebook que recibió la propuesta para conducir 'La granja VIP' en octubre del 2025. También señaló que en noviembre el proyecto ya estaba confirmado y que el 12 de diciembre viajó a México para conocer el formato del programa antes de asumir la conducción.

Con esa cronología, Janet Barboza afirmó que no era cierto que Pozo se enterara recién durante la grabación del especial navideño de 'América hoy' de que no continuaría en el espacio televisivo. "No dice la verdad cuando cuenta que se entera recién el día de grabación de Navidad que ella no iba a seguir en el canal", sostuvo.

"Siempre se actuó con la más absoluta transparencia, nunca se mintió a nadie, nunca se intentó dejar mal a ninguna persona, muy por el contrario", sentenció en su pronunciamiento.

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