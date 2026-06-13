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Magaly Medina expone nueva modalidad que usarían los infieles para no dejar rastro: "Me lo ha contado un dueño de un hotel"

La conductora aseguró que un empresario hotelero le reveló cómo algunas personas coordinan sus encuentros sin levantar sospechas tras la reciente actitud de Karla Tarazona con Christian Domínguez.

Magaly Medina se refirió a Christian Domínguez y su relación con Karla Tarazona. Foto: composición LR/ATV/difusión
Magaly Medina se refirió a Christian Domínguez y su relación con Karla Tarazona. Foto: composición LR/ATV/difusión
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Magaly Medina reveló una nueva modalidad que algunas personas utilizarían para ocultar encuentros y evitar ser descubiertas. La conductora de televisión hizo este comentario luego de ver a Karla Tarazona revisar el celular de Christian Domínguez frente a cámaras en el programa 'Arriba mi gente', como una muestra de confianza dentro de su relación. Sin embargo, para la popular 'Urraca', realizar esa acción ya no sería suficiente para detectar una posible infidelidad.

Durante la emisión de su programa, la presentadora aseguró que un empresario hotelero le contó una estrategia que utilizarían algunas personas para mantener en reserva sus encuentros. “A mí me han contado, por ejemplo, que hay personas que cuando reservan, con toda discreción una habitación en algún hotel, me lo ha contado un dueño de un hotel: llaman con otro nombre”, comentó.

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Magaly Medina revela la nueva modalidad para coordinar encuentros en hoteles

La conductora explicó que, según la información que recibió, algunas personas realizarían reservas utilizando nombres distintos al suyo. Sin embargo, señaló que, al momento de concretar el ingreso al establecimiento, la reserva debe quedar registrada a nombre de quien acudirá al lugar, ya que es obligatorio presentar el Documento Nacional de Identidad (DNI).

“A la hora que piden el nombre de la reserva lo hacen para la persona que tiene que ir porque tiene que presentar su DNI”, detalló Magaly Medina. Sus declaraciones surgieron en medio del debate generado por la revisión del celular de Christian Domínguez por parte de Karla Tarazona, una escena que llamó la atención de los televidentes y que reabrió la conversación sobre la confianza dentro de las relaciones sentimentales.

Además, la periodista aseguró que los comentarios hechos en su programa despertaron nuevamente las alertas de su equipo de producción. “Con esto que me ha dicho Kurt, he vuelto a nuestras antenitas se han vuelto así a activar”, manifestó, dejando claro que estarán atentos a cualquier situación relacionada con posibles casos de infidelidad en la farándula.

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Magaly cuestiona a Karla Tarazona por revisar el celular de Christian Domínguez

Por otro lado, la 'Urraca' también reaccionó a la actitud de Karla Tarazona tras revisar el teléfono del cumbiambero en televisión nacional. La conductora consideró que esa acción no garantiza conocer toda la verdad y recordó las declaraciones de 'Metiche', quien aseguró que algunas personas ya no utilizan sus propios celulares para comunicarse cuando buscan ocultar una relación paralela.

“¿Acaso te va a decir que tiene otro celular y que lo tiene su amigo? No pues, Karla. Ella, con tal de defenderlo, se hace la empoderada”, expresó la presentadora. “Ya te hemos avisado todos. Yo creo que esto es la respuesta de lo que Kurt Villavicencio dijo acá, pero Karla entendió mal, porque ella le pregunta si tiene otro celular. Kurt no dijo que él tiene dos celulares”, añadió.

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