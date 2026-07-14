Caso Anguía: PJ ordena a la Fiscalía concluir investigación contra Lilia Paredes, esposa de Pedro Castillo

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La Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional ordenó al Ministerio Público que concluya la investigación preparatoria seguida a Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo; a su hermana, Yenifer Paredes; a sus hermanos Walter y David Paredes; al exalcalde del distrito cajamarquino de Anguía, José Medina; y otros por presunta organización criminal, en el marco del caso Anguía.

La Fiscalía deberá establecer si formula una acusación fiscal, solicita el sobreseimiento o el archivo, o emite un requerimiento legal. Todo ello, según el plazo previsto en el artículo 343 del Código Procesal Penal.

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También, dispuso que la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público evalúe que el despacho fiscal actúe en los plazos previstos.

Mediante una resolución, la Segunda Sala Penal de Apelaciones Nacional dejó sin efecto la decisión emitida el 12 de enero por la jueza Lorena Sandoval, que había extendido por 18 meses el plazo de la investigación.

El colegiado tomó esta determinación tras declarar fundados los recursos de apelación presentados por las defensas de Lilia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo y actualmente asilada en México, y del exalcalde José Medina, contra la resolución que dio luz verde a una prórroga de 36 meses solicitada por la Fiscalía para continuar con las investigaciones.

El caso

Según la tesis fiscal, la ex primera dama y los demás implicados habrían integrado una presunta red criminal que operaba desde el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento durante el gobierno de Castillo.

De acuerdo con la hipótesis del Ministerio Público, esta supuesta organización delictiva habría favorecido a empresas fachada a través de licitaciones fraudulentas, a las que se les otorgaba la buena pro por enormes sumas de dinero, a pesar de que no cumplían con los requisitos legales.

Estas presuntas operaciones se habrían ejecutado en las regiones de Cajamarca, Amazonas y Lima.

En enero de 2026, la defensa de Yenifer Paredes presentó un recurso de control de plazo con el argumento de que el tiempo legal de la investigación ya se encuentra vencido y que, por tanto, corresponde que la Fiscalía defina si formula acusación o archiva el caso.