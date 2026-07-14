Fiscalía informa que sede del Ministerio de Vivienda no cuenta con certificado de Defensa Civil

Fiscalía informa que sede del Ministerio de Vivienda no cuenta con certificado de Defensa Civil

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La Tercera Fiscalía Provincial de Prevención del Delito informó que el edificio central del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS), ubicado en el distrito de San Isidro, no cuenta con certificado de Defensa Civil.

El anuncio fue realizado por el fiscal provincial Óscar Díaz Alegre, quien lideró una inspección en la sede luego de que un reportaje de Cuarto Poder advirtió de que el edificio estaba en riesgo ante un eventual sismo.

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Precisó que su despacho ha abierto de oficio un procedimiento preventivo por los presuntos delitos de homicidio culposo, lesiones culposas, omisión de funciones y estragos especiales.

“En caso ocurra alguno de esos delitos, yo procedería a derivarlo a las Fiscalías Corporativas Penales correspondientes y ellos determinan responsabilidades. Yo estoy en prevención y mi objetivo es exhortar a los funcionarios para que tomen las medidas preventivas”, dijo.

Proceso para remodelación en curso

Desde el Ministerio informaron al fiscal que implementarán un plan de trabajo que incluye incrementar el teletrabajo y trasladar la mesa de partes del Ministerio a un local contiguo.

Asimismo, le presentaron un acta de buena pro para una consultoría de remodelación del local.

El secretario general del Ministerio de Vivienda, Manuel Larrea, declaró que el informe técnico menciona que se deben hacer refacciones dentro de la estructura, pero no el posible riesgo ante un sismo. “Estamos tomando acciones concretas. Más allá de eso no puedo decir porque ya son especulaciones”, dijo.

Municipalidad de San Isidro deberá determinar si el edificio es inhabitable

El fiscal Díaz Alegre exhortó a la Municipalidad de San Isidro a que realice una evaluación técnica inmediata para determinar si el edificio es inhabitable o no. “Ninguna otra autoridad declara eso. Solo la Municipalidad. Por eso, ya les he puesto en conocimiento del acta y del compromiso que se está llevando a cabo acá y ellos determinarán si hay riesgo inminente”, anotó.