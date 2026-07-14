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Desde magnates qatarís hasta líderes de moda: más de un multimillonario compró miles de hectáreas en este país de América Latina

La Patagonia argentina, rica en recursos y belleza natural, ha atraído la atención de inversores internacionales. Se estima que 13 millones de hectáreas están en manos extranjeras.

Filántropos como Douglas Tompkins han adquirido tierras para restaurar ecosistemas y donar áreas protegidas. Foto: Composición LR.
Filántropos como Douglas Tompkins han adquirido tierras para restaurar ecosistemas y donar áreas protegidas. Foto: Composición LR.
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La inmensidad de la Patagonia argentina, con sus recursos hídricos intactos, montañas imponentes y aislamiento estratégico, se convirtió en el espacio preferido de algunas de las fortunas más colosales del planeta.

En las últimas décadas, el sur de Argentina experimentó un proceso silencioso, pero constante, de extranjerización de la tierra, en el que figuras que van desde la realeza de Oriente Medio hasta los imperios de la alta costura europea adquirieron extensiones territoriales que superan el tamaño de varias naciones europeas juntas.

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En concreto, un reciente artículo de El País detalló que, en la actualidad, 13 millones de hectáreas de este país sudamericano, equivalentes a una cuarta parte de España o a toda Grecia, pertenecen a extranjeros.

Estados Unidos es el país con más hectáreas en Argentina, con un total de 2,7 millones. Detrás se ubican Italia y, en tercer puesto, España, con 1,7 millones de hectáreas, repartidas en gran parte en cinco provincias: Tucumán, Santiago del Estero, Mendoza, Neuquén y Corrientes.

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El imperio de la lana: las 900.000 hectáreas del Grupo Benetton

El desembarco más masivo de la industria de la moda en suelo argentino está firmado por una de las marcas más icónicas del diseño textil global: Benetton. A través de la Compañía de Tierras Sud Argentino (CTSA), el conglomerado liderado por el magnate italiano Luciano Benetton consolidó un imperio territorial que roza las 900.000 hectáreas.

Esta inmensa superficie, distribuida principalmente entre las provincias de Chubut, Santa Cruz y Río Negro, convierte al gigante de la moda en el mayor terrateniente privado de Argentina.

Aunque originalmente la adquisición estuvo destinada a la explotación ovina a gran escala para abastecer de lana a sus talleres europeos, la firma diversificó su negocio hacia la explotación forestal y la minería. Esta enorme concentración de recursos no estuvo exenta de tensiones judiciales con comunidades originarias mapuches, que reclaman parte de estos territorios como tierras ancestrales.

El oasis ultraexclusivo del cuñado del Emir de Qatar

En el extremo opuesto del perfil productivo, pero con la misma fascinación por el suelo patagónico, se encuentra la realeza de Qatar. Abdulhadi Mana A Sh Al-Hajri, un influyente empresario y cuñado del propio Emir de Qatar, adquirió un lote de 10.000 hectáreas en la meseta de Baguales, en la provincia de Río Negro.

A diferencia del perfil industrial de Benetton, el proyecto de Al-Hajri apunta al desarrollo de un santuario de lujo privado y completamente autosuficiente. Los planes del magnate qatarí —quien también es dueño del icónico hotel Ritz de Londres— incluyen la construcción de exclusivas residencias de montaña y un ambicioso entramado energético autónomo.

El proyecto contempla el inicio de tres microcentrales hidroeléctricas privadas (denominadas ChiBa I, II y III), destinadas a generar aproximadamente 920 kilovatios de energía limpia a partir del cauce de los ríos locales, bajo una concesión de uso hídrico otorgada por las autoridades locales por un período de 30 años.

El pionero de los medios: Ted Turner y sus santuarios de pesca

El fenómeno también atrajo a grandes arquitectos de la comunicación global. Ted Turner, el célebre magnate de los medios y fundador de la cadena de noticias CNN, fue uno de los pioneros norteamericanos en desembarcar en el sur argentino durante la década de 1990, al acumular más de 56.000 hectáreas de tierras cotizadas bajo un concepto de exclusividad natural y recreación deportiva.

Las adquisiciones de Turner se enfocaron en enclaves estratégicos para la pesca con mosca de nivel internacional. Su propiedad más célebre es la Estancia La Primavera, un predio de 4.400 hectáreas ubicado dentro del propio Parque Nacional Nahuel Huapi (Neuquén), a orillas del río Traful.

A esta se suman la Estancia Collón Curá, una extensión de 37.000 hectáreas de estepa que funciona como un lodge de pesca de alta gama, y la Estancia San José, en los fríos parajes de Tierra del Fuego.

Filantropía a gran escala: el legado ambiental de Douglas Tompkins

La antítesis del aprovechamiento privado o industrial de la tierra llegó de la mano de Douglas Tompkins. El multimillonario estadounidense, fundador de las emblemáticas marcas de ropa y equipamiento The North Face y Esprit, implementó un modelo de adquisición de tierras inédito en América Latina.

A través de su fundación Tompkins Conservation, el magnate compró cientos de miles de hectáreas con el objetivo de restaurar ecosistemas degradados por la ganadería intensiva, reintroducir especies en peligro de extinción —como el yaguareté y el oso hormiguero— y luego donar las tierras al Estado nacional.

  • Parque Nacional Iberá: donó más de 150.000 hectáreas en los Esteros del Iberá (Corrientes), lo que permitió la creación oficial de esta gigantesca área protegida en 2018.
  • Parque Nacional El Impenetrable: su fundación aportó el financiamiento clave para la expropiación y salvaguarda de la emblemática estancia La Fidelidad, en Chaco.

Aunque su desembarco en los años 90 despertó intensas sospechas de tinte nacionalista —e incluso fue falsamente acusado de intentar apoderarse del Acuífero Guaraní—, tras su trágica muerte en 2015, su obra recibió validación oficial.

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