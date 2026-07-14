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Christian Domínguez lanza fuerte dardo contra Ethel Pozo tras confirmar entrevista a Magaly Medina: “Es una pésima decisión”

Ethel Pozo visitará el programa de Magaly Medina este 14 de julio, en un día histórico para Chollywood. La visita ha generado que Christian Domínguez esté en contra de ese junte.

Christian Domínguez calificó la decisión de Ethel Pozo como "pésima" y descartó su regreso al set de Medina, recordando comentarios despectivos sobre su familia. Fotos: capturas/Youtube
Christian Domínguez calificó la decisión de Ethel Pozo como "pésima" y descartó su regreso al set de Medina, recordando comentarios despectivos sobre su familia. Fotos: capturas/Youtube
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¡Día histórico para Chollywood! Este martes 14 de julio, Ethel Pozo visitará el programa de Magaly Medina, a pesar de que la conductora de televisión la ha criticado durante muchos años. La misma periodista lo confirmó el lunes 13 de julio. Mientras algunos personajes de la farándula, como María Pía Copello, indicaron que estarán pendientes del encuentro, otros, como Christian Domínguez, se mostraron en contra de este junte.

“¿Christian, qué opinas del junte de Ethel con Magaly?”, preguntó Abneer Robles, productor de 'Sin más que decir', a lo que el cantante de cumbia indicó que la hija de Gisela Valcárcel nunca se lo mencionó. “No soy amigo de decirlo en cámaras lo que pienso de mis amigos, pero en este caso, sí voy a decirlo”, adelantó.

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Christian Domínguez en contra del junte entre Magaly Medina y Ethel Pozo

Christian Domínguez no pudo ocultar su incomodidad al tener que opinar sobre la visita que hará Ethel Pozo al programa de Magaly Medina la noche del martes 14 de julio. Aunque recalcó que le parece una mala idea que su gran amiga se junte con su archienemiga, no quiso dar más detalles de su opinión.

“Para mí es una pésima decisión. ¿Por qué? El desarrollo no te lo voy a hacer. Para mí es una pésima decisión. Yo sé que tú (a María Pía) tienes una amistad con ella y además para qué vamos a hablar en detalle y en desarrollo, pero para mí es una pésima decisión”, declaró Christian Domínguez.

Por otro lado, Christian Domínguez descartó que vuelva a presentarse en el set de Magaly Medina porque ella, al igual que otros periodistas, habría opinado del conflicto que tuvo con su hija mayor. “Me acuerdo de cada conductor y pseudoconductor también, de cada palabra que dijo, qué cosa dijo, cómo lo dijo. Me acuerdo de cada cosa. Gracias a Dios, yo no vivo de ellos, entonces ese día dije ‘sé con quién estar y con quién nunca más estar’”, añadió molesto.

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