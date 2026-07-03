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La cantante Ale Seijas vivió un momento incómodo durante su visita al programa 'América hoy', donde se presentó oficialmente como integrante de Las Estrellas de la Cumbia tras su salida de Amor Rebelde. Cuando fue consultada sobre los motivos de su cambio de agrupación, intentó evitar responder; sin embargo, Rebeca Escribens intervino con un comentario que sorprendió a todos en el set.

"¡Te pagaron más pues, hijita, de frente no más, sin asco! ¡Ay, no fastidies, hombre! Son las 10:11, mi reina. ¡Tienes que cantar!", comentó la conductora, provocando las risas de los presentes y la evidente incomodidad de la artista. Aunque la cumbiambera de 22 años sonrió para salir del paso, no llegó a explicar por qué decidió dejar Amor Rebelde, agrupación en la que permaneció menos de un año.

Rebeca Escribens sorprende a Ale Seijas con una pregunta directa sobre su salida de Amor Rebelde

Durante la entrevista, Ale Seijas llegó al programa matutino para presentar su nueva etapa musical junto a Las Estrellas de la Cumbia. Sin embargo, la conversación tomó un giro inesperado cuando los conductores quisieron conocer qué motivó su salida de Amor Rebelde, grupo en el que compartía escenario con Paola Rubio y Kassandra Chanamé.

La cantante intentó responder con cautela y evitó profundizar en el tema, situación que motivó la intervención de Rebeca Escribens, quien afirmó que habría optado por el nuevo grupo por una mejor paga. Tras el comentario, Ale Seijas soltó una risa nerviosa e intentó dejar atrás el momento. Incluso se acercó a decirle algunas palabras al oído a la conductora, quien respondió entre bromas: "¿Cuándo me invitarías eso? Si yo digo eso, tendríamos que hacer un canje", manteniendo el ambiente distendido pese a la evidente reserva de la cantante.

Janet Barboza recordó las anteriores salidas de Ale Seijas de otras agrupaciones

Más adelante, Janet Barboza decidió abordar otro aspecto de la carrera de Ale Seijas y recordó que la cantante había manifestado sentirse incómoda en una de las agrupaciones donde trabajó. "Yo les voy a contar. Ale, tú contaste que no te sentías cómoda en la primera agrupación, ¿correcto?", preguntó la conductora.

La artista entendió que se refería a La Bella Luz y confirmó que esa experiencia no fue del todo positiva. "Pero bueno, hubo cositas ahí", respondió sin entrar en mayores detalles sobre lo ocurrido durante su paso por esa orquesta. Posteriormente, la 'Rulitos' también le consultó por su salida de Son del Duke. En ese momento, Rebeca Escribens intervino nuevamente y comentó, en tono de broma, que quizá todo se debía a envidias.

Ale Seijas no confirmó esa versión, aunque tampoco la descartó de manera tajante. "Me llevaba bien, envidia no… como en todo trabajo, en realidad prefiero no comentar", respondió. La conductora continuó insistiendo con humor al decir: "Te miraban feo", mientras la joven cantante solo sonreía sin profundizar en el tema.