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La ciudad más costosa para vivir en Asia: tiene estrictas multas, el mejor aeropuerto del mundo y comer helado con pan es tradición

El alto costo de vida en Singapur se debe al elevado mercado inmobiliario y automotor, además de la fortaleza de su dólar. Supera a otras metrópolis como Hong Kong y Shanghái.

Singapur se posiciona nuevamente en 2026 como la metrópoli más cara del mundo para el segmento prémium, según el informe de Julius Baer, destacando su mercado inmobiliario y fortaleza del dólar.
Singapur se posiciona nuevamente en 2026 como la metrópoli más cara del mundo para el segmento prémium, según el informe de Julius Baer, destacando su mercado inmobiliario y fortaleza del dólar. | Ilustración LR/CDN/ChatGPT
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Singapur se consagra en 2026 como la metrópoli más cara del planeta para el segmento prémium, según el Lifestyle Index de Julius Baer, clasificación que lidera por cuarto año consecutivo. Este fenómeno responde al valor exorbitante del mercado inmobiliario y automotor, sumado a la firmeza del dólar singapurense.

Más allá de sus precios altos, este enclave asiático fascina a los viajeros por sus estrictas sanciones, regulaciones comerciales, la costumbre de consumir helado en sándwich de pan y el icónico aeropuerto Changi. De hecho, la prestigiosa consultora Skytrax volvió a nombrar a aquella terminal aérea como la número uno del mundo en su ranking global, superando a Haneda e Incheon.

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¿Por qué Singapur es la ciudad más cara para vivir en Asia?

El informe Global Wealth and Lifestyle Report 2026 de Julius Baer ubica a Singapur como la urbe más costosa del planeta para individuos de alto patrimonio. La clasificación evalúa una canasta de 20 bienes y servicios prémium, superando a metrópolis como Hong Kong y Shanghái. Ese análisis mide el gasto de consumo exclusivo y no el presupuesto general de todos los residentes.

El territorio mantiene un estricto control normativo para conservar el orden y la higiene pública. No existe una prohibición total sobre consumir chicle, sino una restricción legal sobre su importación, salvo excepciones médicas. La Agencia Nacional del Medio Ambiente aplica castigos severos contra el arrojo de desperdicios; las penas judiciales alcanzan hasta S$10.000 (equivale aproximadamente a S/. 26.363) y trabajos comunitarios tras múltiples reincidencias.

Frente a la disciplina social, destaca una tradición callejera icónica: las porciones rectangulares de helado servidas dentro de pan, entre obleas o en vasos. La plataforma oficial SG101 describe esa oferta gastronómica como “iconic to Singapore”, con sabores locales que incluyen durian y maíz dulce. Además, la nación insular destaca por albergar el mejor aeropuerto del mundo.

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¿Cómo viajar, trabajar y residir en Singapur legalmente?

La Autoridad de Inmigración y Puestos de Control (ICA) exige a los turistas un pasaporte con validez mínima de seis meses y visa previa según su nacionalidad. Los visitantes tienen que completar de forma gratuita la SG Arrival Card (SGAC) en los tres días previos a la llegada, aunque este registro digital no reemplaza el visado. El organismo migratorio determina la admisión final junto con la duración permitida de la estancia.

El Ministerio de Mano de Obra requiere la obtención previa de un permiso válido para cualquier actividad laboral. Los ejecutivos y profesionales cualificados acceden al Employment Pass o al S Pass si satisfacen los criterios salariales fijados. A su vez, la residencia permanente está abierta a solicitudes de dichos trabajadores, estudiantes elegibles y familiares directos de ciudadanos.

La normativa aduanera prohíbe el ingreso de chicles —salvo excepciones terapéuticas o dentales—, vapeadores y sustancias reguladas. Este destino resalta por su diversidad cultural, un elevado costo de vida y una sólida infraestructura donde destaca el aeropuerto Changi, galardonado por Skytrax como el mejor del mundo en los World Airport Awards 2026.

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