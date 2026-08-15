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El histórico reality 'Combate' regresará a la televisión peruana. El anuncio fue realizado por el propio canal durante la noche del viernes 14 de agosto y generó una inmediata reacción entre los seguidores del reality que marcó toda una época en la 'pantalla chica'.

Bajo el nombre de 'Combate, nueva generación', el programa prepara una nueva etapa con jóvenes participantes y mantiene uno de sus elementos más recordados: la división entre los equipos rojos y verdes. ATV adelantó el retorno a través de sus redes sociales, aunque todavía no confirmó quiénes estarán al frente de la conducción ni la fecha exacta del estreno.

¡Combate es bacán! ATV anuncia el regreso del reality de competencia por todo lo alto

"¿Rojos o Verdes? ¡Combate está más vivo que nunca y esta generación promete ser bacán!", publicó ATV en una de sus primeras publicaciones sobre el esperado retorno del programa. Poco después, el canal reforzó el anuncio con otro mensaje: "El juego vuelve a empezar y los estudios se preparan para una nueva era. ¿Quiénes asumirán el reto esta vez?".

Con estas publicaciones, ATV confirmó oficialmente que 'Combate' volverá a formar parte de su programación, aunque dejó abiertas varias interrogantes sobre el elenco que participará en esta renovada versión. La propuesta apunta a presentar nuevos rostros dentro de la competencia y recuperar la dinámica que convirtió al espacio en uno de los referentes de este género televisivo en el Perú.

El anuncio también provocó entusiasmo entre los seguidores del formato en redes sociales, especialmente por la posibilidad de conocer a los nuevos integrantes de los equipos y a las figuras que asumirán la conducción de 'Combate, nueva generación'.

¿Quiénes podrían ser parte de 'Combate nueva generación'?

Uno de los nombres que comenzó a sonar con fuerza es el de María Pía Copello, exconductora de 'Esto es guerra'. La especulación tomó fuerza luego de que Abnner Robles, productor de 'Sin + que decir', compartiera videos junto a ella en las instalaciones de ATV durante el viernes 14 de agosto. Horas después de ese encuentro, el canal anunció oficialmente el regreso de 'Combate'.

Otro personaje vinculado al proyecto es Peter Árevalo, conocido popularmente como 'Míster Peet'. El narrador contó en una de sus recientes apariciones en YouTube que también había sostenido una reunión con Marisol Crousillat y otras personas relacionadas con el histórico programa.

'Míster Peet' calificó esos encuentros como fructíferos, pero evitó confirmar si su participación en 'Combate, nueva generación' ya estaba cerrada. Por ahora, tanto su posible incorporación como la de María Pía Copello permanecen sin confirmación oficial por parte de ATV.