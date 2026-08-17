Tony Succar preocupa al aparecer con moretones y revela qué le pasó: “Pudo haber sido peor”

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Tony Succar preocupó a sus seguidores al reaparecer en redes sociales con aparentes signos de violencia en el rostro. El productor y compositor musical compartió la mañana del 17 de agosto una serie de fotografías en las que aparece con moretones y un corte en la nariz. Ante la preocupación que generaron las imágenes, el ganador de dos Latin Grammys reveló posteriormente que todo se trataba de un maquillaje realizado para una grabación.

En las primeras fotografías de la publicación, el hijo de Mimy Succar escribió: "Agradecido porque pudo haber sido peor", una frase que aumentó la incertidumbre entre sus seguidores. Sin embargo, conforme avanzaban las imágenes, el músico dejó en claro cuál era la verdad detrás de su apariencia. "Gracias a Dios no duele porque es maquillaje", explicó.

Mensaje de Tony Succar. Foto: Instagram

Tony Succar revela la verdad detrás de los moretones

Las fotografías compartidas por Tony Succar mostraban al músico con una apariencia que simulaba haber sufrido golpes en el rostro. Sin embargo, el productor musical utilizó las siguientes imágenes para revelar que no había sufrido ninguna agresión ni accidente. Según explicó en su publicación, las marcas que se observaban en su rostro eran parte de un maquillaje artístico.

El timbalero de 40 años también dejó claro que las imágenes no habían sido generadas mediante inteligencia artificial al escribir "No es IA". En las imágenes, además de mostrar el resultado del maquillaje, el músico aparece en un taller mecánico y posa junto a un automóvil.

Seguidores de Tony Succar reaccionan a la broma

La publicación del hijo de Mimy Succar generó diversas reacciones entre sus seguidores, especialmente porque las primeras fotografías hicieron pensar que realmente había sufrido algún tipo de percance. Después de conocer que los moretones y el corte eran producto del maquillaje, varios usuarios comentaron el susto que se llevaron.

Entre los mensajes que recibió Tony Succar estuvieron: “Tremendo susto”, “Me asusté, cuídate mucho” y “Chino de miércoles, me asustaste, pensé que era real y dije: 'Ay, no, lo asaltaron'”.