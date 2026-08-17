Korina Rivadeneira es ignorada por vocalista de Rawayana tras acercarse a bailar durante concierto

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Korina Rivadeneira protagonizó un inesperado momento durante el concierto de Rawayana en Costa 21, realizado el último fin de semana, luego de subir al escenario junto a otros seguidores e influencers de la banda venezolana. La modelo se acercó al vocalista Beto Montenegro mientras él interpretaba una canción y, tras tocarle la espalda para llamar su atención, comenzó a bailar frente a él. Sin embargo, el cantante solo volteó y continuó con su presentación, generando reacciones en los usuarios de redes sociales.

El momento no pasó desapercibido para los internautas, quienes calificaron de hilarante la reacción del artista ante el acercamiento de la expareja de Mario Hart. "Hasta lo tocó para que le pare bola y aun así la ignoró", comentó un usuario. Otros mensajes como "Qué roche, ni caso le hicieron" y "Le dijo: ok señora, ya la vi" también aparecieron entre las reacciones al video.

Korina Rivadeneira bialando con Rawayana. Foto: TikTok

Korina Rivadeneira protagoniza inesperado momento con Beto Montenegro

El hecho ocurrió cuando Korina Rivadeneira estaba en el escenario junto a algunos fanáticos e influencers que habían sido invitados a subir para bailar durante el concierto de Rawayana. En ese momento, Beto Montenegro se encontraba de espaldas y llevaba lentes negros y una camiseta de Perú.

La actriz decidió acercarse al vocalista para llamar su atención. Primero le tocó la espalda y, posteriormente, comenzó a bailar frente a él mientras continuaba la presentación. El artista volteó para observarla, pero no realizó ninguna interacción adicional y siguió cantando, situación que fue interpretada por los usuarios como una indiferencia hacia la modelo venezolana.

Comentarios sobre Korina Rivadeneira. Foto: TikTok

Korina Rivadeneira habla de su separación de Mario Hart

Tras su separación de Mario Hart, la influencer venezolana se muestra disfrutando de su soltería y enfocada en sus actividades profesionales y familiares. La actriz explicó que el final de su relación fue un proceso gradual y que, con el paso del tiempo, pudo superar el dolor inicial.

La modelo destacó la buena comunicación que mantiene actualmente con el padre de sus hijos. “Mario es un hombre maduro, llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal”, afirmó para Trome. También dejó claro que continúa creyendo en el amor y no descarta volver a enamorarse en el futuro. “Siempre voy a creer en el amor, absolutamente”, sostuvo.