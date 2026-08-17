HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ     
Espectáculos

Korina Rivadeneira es ignorada por vocalista de Rawayana tras acercarse a bailar durante concierto

La expareja de Mario Hart protagonizó un inesperado momento durante el concierto de Rawayana, donde intentó llamar la atención del cantante de la banda con un baile, pero su reacción generó comentarios en redes sociales.

Korina Rivadeneira pasa bochornoso momento con cantante de Rawayana. Foto: composición LR/TikTok/troubleown
Korina Rivadeneira pasa bochornoso momento con cantante de Rawayana. Foto: composición LR/TikTok/troubleown
Escuchar
Resumen
Compartir

Korina Rivadeneira protagonizó un inesperado momento durante el concierto de Rawayana en Costa 21, realizado el último fin de semana, luego de subir al escenario junto a otros seguidores e influencers de la banda venezolana. La modelo se acercó al vocalista Beto Montenegro mientras él interpretaba una canción y, tras tocarle la espalda para llamar su atención, comenzó a bailar frente a él. Sin embargo, el cantante solo volteó y continuó con su presentación, generando reacciones en los usuarios de redes sociales.

El momento no pasó desapercibido para los internautas, quienes calificaron de hilarante la reacción del artista ante el acercamiento de la expareja de Mario Hart. "Hasta lo tocó para que le pare bola y aun así la ignoró", comentó un usuario. Otros mensajes como "Qué roche, ni caso le hicieron" y "Le dijo: ok señora, ya la vi" también aparecieron entre las reacciones al video.

Korina Rivadeneira

Korina Rivadeneira bialando con Rawayana. Foto: TikTok

PUEDES VER: Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: "Siempre he querido tener más hijos"

lr.pe

Korina Rivadeneira protagoniza inesperado momento con Beto Montenegro

El hecho ocurrió cuando Korina Rivadeneira estaba en el escenario junto a algunos fanáticos e influencers que habían sido invitados a subir para bailar durante el concierto de Rawayana. En ese momento, Beto Montenegro se encontraba de espaldas y llevaba lentes negros y una camiseta de Perú.

La actriz decidió acercarse al vocalista para llamar su atención. Primero le tocó la espalda y, posteriormente, comenzó a bailar frente a él mientras continuaba la presentación. El artista volteó para observarla, pero no realizó ninguna interacción adicional y siguió cantando, situación que fue interpretada por los usuarios como una indiferencia hacia la modelo venezolana.

Korina Rivadeneira

Comentarios sobre Korina Rivadeneira. Foto: TikTok

PUEDES VER: Korina Rivadeneira encara a reportero tras mencionar que Mario Hart no descarta reconciliación: "No seas mentiroso"

lr.pe

Korina Rivadeneira habla de su separación de Mario Hart

Tras su separación de Mario Hart, la influencer venezolana se muestra disfrutando de su soltería y enfocada en sus actividades profesionales y familiares. La actriz explicó que el final de su relación fue un proceso gradual y que, con el paso del tiempo, pudo superar el dolor inicial.

La modelo destacó la buena comunicación que mantiene actualmente con el padre de sus hijos. “Mario es un hombre maduro, llevamos una buena relación por nuestros hijos y eso es lo principal”, afirmó para Trome. También dejó claro que continúa creyendo en el amor y no descarta volver a enamorarse en el futuro. “Siempre voy a creer en el amor, absolutamente”, sostuvo.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Mario Hart revela cómo son sus encuentros con Korina Rivadeneira tras su ruptura: “Por nuestros hijos, sí”

Mario Hart revela cómo son sus encuentros con Korina Rivadeneira tras su ruptura: “Por nuestros hijos, sí”

LEER MÁS
Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: "Siempre he querido tener más hijos"

Korina Rivadeneira inicia proceso para congelar sus óvulos tras separación de Mario Hart: "Siempre he querido tener más hijos"

LEER MÁS
¡No es Mario Hart! Paloma Fiuza ilusionada con instructor fitness argentino: "Un momento muy bonito de mi vida"

¡No es Mario Hart! Paloma Fiuza ilusionada con instructor fitness argentino: "Un momento muy bonito de mi vida"

LEER MÁS
“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

“Nena, no te peines en la cama”: ¿qué superstición esconde la famosa frase de los Enanitos Verdes?

LEER MÁS
¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

¿Quién es y a qué se dedica Kyara Villanella, la hija de Keiko Fujimori que le dio la contra a nivel nacional?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Javier Masías sorprende al revelar su secreto para perder 56 kilos en un año: "Me he quitado un 'Bruno Pinasco' de encima"

Javier Masías sorprende al revelar su secreto para perder 56 kilos en un año: "Me he quitado un 'Bruno Pinasco' de encima"

LEER MÁS
Tony Succar preocupa al aparecer con moretones y revela qué le pasó: “Pudo haber sido peor”

Tony Succar preocupa al aparecer con moretones y revela qué le pasó: “Pudo haber sido peor”

LEER MÁS
Naldy Saldaña revela que rechazó tentadora propuesta de Óscar Junior de la Bella Luz y expone el motivo: "No fue lo correcto"

Naldy Saldaña revela que rechazó tentadora propuesta de Óscar Junior de la Bella Luz y expone el motivo: "No fue lo correcto"

LEER MÁS
Naldy Saldaña se quiebra al destapar dolorosa traición de sus compañeras de La Bella Luz tras denuncia a César Sánchez: "Todos somos testigos"

Naldy Saldaña se quiebra al destapar dolorosa traición de sus compañeras de La Bella Luz tras denuncia a César Sánchez: "Todos somos testigos"

LEER MÁS
Muere Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos robados’, ‘Nashville’ y ‘Scream’, a los 36 años

Muere Hayden Panettiere, actriz de ‘Triunfos robados’, ‘Nashville’ y ‘Scream’, a los 36 años

LEER MÁS
Sheyla Rojas expone por primera vez por qué terminó con Sir Winston y lanza fuerte acusación contra el empresario: “Yo aguanté bastante”

Sheyla Rojas expone por primera vez por qué terminó con Sir Winston y lanza fuerte acusación contra el empresario: “Yo aguanté bastante”

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas 2D + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 16 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 19.80
Comprar
Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

Circo de las Estrellas 2026: del 15 Julio al 30 Agosto. Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Del 25 de Junio. Explanada Costa 21

PRECIO

S/ 33.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Espectáculos

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025