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Xiomy kanashiro revela cómo fue la noche que pasó con Jefferson farfán tras cumplir año y medio de relación: “Mágico”

La modelo Xiomy Kanashiro y el exfutbolista Jefferson Farfán cumplieron 18 meses juntos y ella le dedicó emotivas palabras.

Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro disfrutaron de una elegante cena. Foto: Composición LR/Instagram.
Jefferson Farfán y Xiomy Kanashiro disfrutaron de una elegante cena. Foto: Composición LR/Instagram.
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Xiomy Kanashiro y Jefferson Farfán celebraron un año y medio de relación. La modelo recordó esta fecha especial junto al exfutbolista y no dudó en compartir con sus seguidores algunos detalles de la celebración que tuvieron juntos. La pareja alcanzó esta nueva etapa luego de oficializar públicamente su romance en febrero de 2025.

A través de sus redes sociales, la cantante y bailarina mostró que ambos disfrutaron de una elegante cena para conmemorar el tiempo que llevan juntos. Con esta celebración, los novios volvieron a demostrar públicamente que atraviesan un buen momento como pareja y que continúan disfrutando de su relación.

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Xiomy Kanashiro revela cómo fue la noche que pasó con Farfán

Xiomy Kanashiro compartió en sus redes sociales algunas fotografías de la elegante cena que tuvo con Jefferson Farfán por su aniversario. En las imágenes se pudo apreciar parte del ambiente elegido para la celebración, mientras la pareja disfrutaba de una velada especial.

La también bailarina acompañó las fotografías con un romántico mensaje dedicado al exfutbolista, dejando en claro que fue una noche perfecta para ambos. "Una noche mágica. Feliz año y medio, mi Morchi", escribió la actriz cómica junto a las postales que publicó en sus redes sociales.

La publicación rápidamente llamó la atención de sus seguidores, quienes destacaron el romántico momento que compartió la pareja. Desde que hicieron pública su relación, Xiomy y Farfán han mostrado algunos momentos de su vida juntos, aunque suelen mantener varios detalles de su romance lejos de las cámaras.

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