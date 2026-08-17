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Sheyla Rojas protagoniza conmovedor reencuentro con su hijo Antoñito tras su ruptura con Sir Winston: “Con mi muñeco”

La influencer Sheyla Rojas viajó hasta España por su hijo Antoñito y conoció de cerca su estado de salud. Ambos compartieron emotivo momento juntos que la modelo decidió compartir en sus redes sociales.

Antoñito es el hijo de 13 años que tienen Sheyla Rojas y Antonio Pavón. Foto: Composición LR/Instagram.
Antoñito es el hijo de 13 años que tienen Sheyla Rojas y Antonio Pavón. Foto: Composición LR/Instagram.
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Sheyla Rojas viajó sorpresivamente a España para reencontrarse con su hijo Antoñito, quien ya tiene 13 años, luego de anunciar el fin de su relación de cinco años con el empresario mexicano Sir Winston. La exchica reality compartió un conmovedor video en el que aparece junto al menor, y ambos expresan su felicidad por volverse a ver. “Con mi muñeco”, escribió la popular 'Shey shey' en su publicación.

Cabe recordar que el jovencito es fruto del matrimonio entre la influencer y el torero español Antonio Pavón.Actualmente, el menor vive en ese país europeo y está bajo el cuidado de su padre y la pareja de este, Joi Sánchez, mientras la rubia residía en México.

PUEDES VER: Sheyla Rojas expone por primera vez por qué terminó con Sir Winston y lanza fuerte acusación contra el empresario: “Yo aguanté bastante”

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Sheyla Rojas se reencuentra con Antoñito tras terminar con Sir Winston

Sheyla Rojas decidió compartir con sus seguidores en redes sociales cómo fue su reencuentro con Antoñito, luego de varios meses sin verse. Ambos disfrutaron de un día caluroso en la piscina, donde la influencer grabó en todo momento a su heredero, quien no dudó en darle varios besos.

El menor ya puede movilizarse por su cuenta luego de padecer artrogriposis múltiple congénita, una rara condición que afectaba completamente la movilidad de sus extremidades. Esta fue también una de las razones por las que la creadora de contenido viajó a ese país y conoció de cerca su estado de salud.

Además, se expuso la buena relación que existe entre la exintegrante de ‘Esto es guerra’, su exesposo Antonio Pavón y la pareja del torero, Joi Sánchez, pues se observaron momentos de gran camaradería durante el encuentro.

Los usuarios en redes también aprovecharon para felicitar a Sheyla Rojas por su papel de madre y por darse el tiempo de viajar hasta España para pasar unos días junto a Antoñito, luego de varios meses sin verse. Su estancia en Europa también le sirvió a la influencer para promocionar diversas empresas, tal como se observa en su cuenta oficial de Instagram.

PUEDES VER: Sheyla Rojas revela el gesto del excongresista Joaquín Ramírez que la conquistó: "Hombres así no hay"

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Sheyla Rojas revela la razón de su ruptura con Sir Winston

Ahora que Sheyla Rojas confesó que está conociendo al excongresista Joaquín Ramírez, luego de ser captados juntos, la modelo decidió revelar por primera vez por qué terminó su relación con el empresario Sir Winston.

Durante una entrevista para el podcast de Magaly Medina, ella aseguró que ambos tenían planes diferentes, además de mencionar algunos casos de infidelidad en la relación, sobre los cuales prefirió no profundizar. “Yo aguanté bastante, pero llega un punto en el que dices: ni él está alineado con lo que quiero y de repente yo no estoy alineada con lo que él quiere”, señaló.

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