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Vanessa Jerí se mostró feliz y radiante al compartir la alfombra roja de 'Mañana me caso', película que ya está en los cines, junto a su esposo. La actriz peruana agradeció públicamente a Raúl González por su apoyo incondicional durante esta etapa, destacando que, aunque él mantiene un perfil bajo, siempre está presente para acompañarla en sus proyectos.

"Sé que eres perfil bajo amor. ¡Gracias por el apoyo incondicional!", manifestó Vanessa Jerí sobre el avant premier de 'Mañana me caso', película nacional que llegó a las salas de cine el 13 de agosto y que reúne a las recordadas 'quinceañeras' Flavia Laos, Mayra Goñi y Alessandra Fuller.

"Estoy supercontenta y feliz, porque lo hemos estado esperando (el estreno). Las grabaciones fueron superintensas, hasta de madrugadas de nunca acabar. Pero ya estamos acá, finalmente. Quiero invitar a la gente a que vaya a ver la película", comentó Jerí sobre su retorno al cine. Asimismo, contó que tendrá el papel de wedding planner en el filme.

Esposo de Vanessa Jerí recibe elogios en redes

En el video que compartió Vanessa Jerí, quien tiempo atrás reveló que estuvo al borde de la muerte, se ve cómo ambos posan juntos para las cámaras. Sin embargo, segundos después, Raúl González se aleja de ella para que la actriz pueda brillar sola, no sin antes tocarle el abdomen como muestra de apoyo.

"No creo perfil bajo, entiende que tú eres la estrella y te da tu lugar. TOP", "Qué bella y que lindo gesto de tu esposo, esa palmadita en el abdomen como diciendo 'dale tú, sigues'", "Vanessa cuéntanos cómo conociste al amor de tu vida", "Bella, sigue brillando, tienes un gran compañero a tu lado, te deja brillar" y "Te dio tu espacio para que brilles. ¡Súper detalle!", fueron algunos de los comentarios que le dejaron en Instagram.

Sinopsis de 'Mañana me caso'

Vale, Mia y Tamara, amigas inseparables desde la infancia, se reencuentran por la boda de Vale. Si pensabas que las bodas eran caóticas, espera a ver esta: el novio resulta ser nada menos que ¡el capo de un cartel de drogas! Entre persecuciones absurdas, disparos, night clubs, gomitas especiales y secretos guardados durante años, deberán sobrevivir y enfrentar los problemas que las han separado, mientras descubren que su verdadera familia siempre estuvo ahí: ellas mismas. Una comedia de acción cargada de risas, caos y empoderamiento.