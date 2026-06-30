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Thamara Gómez se iría de Son del Duke tras polémicas: revelan el verdadero motivo de su salida

Thamara Gómez, una de las mejores pagadas de Son del Duke junto a Nickol Sinchi, habría sido retirada del grupo tras una serie de polémicas.


Thamara Gómez sería retirada de Son del Duke tras constantes faltas.
Thamara Gómez sería retirada de Son del Duke tras constantes faltas. | Fotos: Facebook
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Los rumores de que Thamara Gómez ya no será más parte de Son del Duke van en aumento. Mientras algunos especulan que la cantante de Piura se irá a otro grupo musical, otros aseguraron que la cumbiambera se enfocará en su carrera política. Sin embargo, este martes 30 de junio, Fernando León, conocido como ‘Chiclesitos aleonados’, reveló el verdadero motivo detrás de la pronta salida de la joven.

Durante una reciente entrevista con Edwin Sierra y Óscar del Río, el excoreógrafo de Grupo 5 sorprendió al revelar que a pesar de que Thamara Gómez es una de las mejores pagadas de la agrupación, el dueño Alex Duque no estaría tan contento con sus acciones, por lo que pronto van a anunciar su salida.

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¿Por qué Thamara Gómez dejaría Son del Duke?

Fernando León, un conocedor de la cumbia peruana, indicó que antes de anunciar la salida de Thamara Gómez de Son del Duque, él estuvo hablando con personas allegadas al grupo, quienes le habrían confirmado que la piurana pronto lanzará su comunicado.

“¿Quieren saber por qué realmente se va Thamara Gómez de Son del Duque? Por dinero no es porque Thamara es una de las mejores pagadas. Yo que he visto las cifras, no dejaría la agrupación hasta que realmente sienta que no le da más el cuerpo o la voz, porque le pagan muy bien”, manifestó Fernando, quien deslizó que la cumbiambera gana más de S/20.000.

Por otro lado, Fernando León aseguró que Son del Duke romperá los palitos con Thamara Gómez debido a sus constantes faltas al grupo. Si bien el dueño de la orquesta le ha dado días libres por temas de salud y por temas familiares como la muerte de su abuelito, la joven habría abusado de la confianza.

“Le pusieron un ultimátum. Le dijeron que si ella tenía tres faltas más, la iban a sacar porque era demasiado. ¿Y qué creen que pasó? No fue a la gira de la selva, donde la gente la estaba esperando, por eso se tomó la decisión de separarla de la agrupación”, comentó el norteño, quien indicó que otras orquestas como Estrellas de la Cumbia y Resistencia del Perú se vienen peleando por ficharla.

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