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Angie Jibaja reapareció luego de permanecer inubicable tras agredir a la administradora del hotel donde vivía junto a su novio chileno, de nombre Jonathan. El hecho terminó en la comisaría y, días después, la modelo anunció su salida del podcast que conducía junto al productor Giani Cossio.

Ahora, según el avance emitido por el programa 'Magaly TV: la firme', la llamada 'chica de los tatuajes' vuelve a estar en el ojo de la polémica. La influencer fue ampayada fumando junto a su pareja y otras personas en una zona peligrosa del distrito de La Victoria.

Angie Jibaja es captada fumando con "personas de mal vivir" en La Victoria, según 'Magaly TV: la firme'

“No cambia. Angie Jibaja y su novio chileno fuman y comparten con gente de mal vivir en zona roja de La Victoria”, se escucha en la voz en off del avance 'Magaly TV: la firme', donde también se muestran imágenes de la modelo peruana junto al joven extranjero, ambos vestidos de manera casual.

En las imágenes, ambos caminan muy nerviosos hasta llegar a un parque. Debido a la calidad y al ángulo de las tomas, no se distingue con claridad qué hacen en el lugar. En otro extracto, Jibaja y su pareja se reúnen con un grupo de personas y empiezan a conversar y reírse. En el avance no se detalla lo que la influencer y su pareja han estado fumando.

Las imágenes completas se podrán ver este lunes 17 de agosto, a las 9.45 p. m. en 'Magaly TV: la firme'.

Angie Jibaja pide disculpas tras agresión a trabajadora de hotel

Luego de que Angie Jibaja agrediera a una trabajadora de hotel, quien le reclamó por adeudar más de S/1.000 por el alquiler de una habitación, la modelo pidió disculpas públicamente y señaló que las imágenes fueron editadas.

“Yo nunca la agredí, pido disculpas si me excedí, porque de verdad fue como un hostigamiento. Yo pido disculpas porque sí tiré el teléfono. Magaly puso que yo le había tirado un puñete, ponen un ruido como si yo la hubiera golpeado. Yo le tiré el teléfono al piso, me sentí hostigada, no debí pisar el palito”, explicó.