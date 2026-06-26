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Pamela López decidió pronunciarse luego de que Rebeca Escribens cuestionara públicamente el contenido de su próximo espectáculo y pusiera en duda el talento que ofrecerá al público. La expareja del futbolista Christian Cueva defendió su derecho a emprender nuevos proyectos y afirmó que se encuentra enfocada en salir adelante tras los difíciles momentos que ha atravesado en su vida personal.

Las declaraciones de la trujillana se conocieron durante una entrevista con el programa 'Q'Bochinche', realizada a la salida de un circo. Allí respondió por primera vez a los comentarios de la conductora de televisión y dejó un mensaje en el que resaltó su esfuerzo por reconstruir su presente.

Pamela López arremete contra Rebeca Escribens tras críticas a su talento.

Pamela López responde a críticas de Rebeca Escribens

La controversia se originó después de que Rebeca Escribens comentara en los programas 'América espectáculos' y 'América hoy' el evento que Pamela López tiene previsto realizar este domingo en el distrito de La Molina.

Durante su intervención, la expareja de Paul Michael optó por responder sin confrontaciones directas, aunque dejó clara su posición frente a las opiniones de la presentadora. La influencer manifestó que respeta la trayectoria de la artista nacional, pero consideró necesario defender su identidad y el esfuerzo que realiza para construir una nueva etapa profesional.

"Con mucho cariño, Rebeca, te respeto mucho la trayectoria. Quizá para ti no soy nada. Yo sí soy Pamela López, soy un ser humano, existo acá en la Tierra, tengo un DNI y mi nombre es ese", expresó ante las cámaras del programa de espectáculos.

"Pamela López, soy una persona que resurgió de las cenizas y que hoy en día está intentando salir adelante de la forma que sea, esa soy yo. Si me mandan a cantar, canto; si me mandan a bailar, bailo; si me mandan a actuar...", agregó durante la entrevista.

¿Qué había dicho Rebeca Escribens sobre Pamela López?

Las declaraciones de Rebeca Escribens surgieron al comentar el anuncio de 'La hora López', espectáculo protagonizado por Pamela López. La conductora cuestionó el valor de la entrada, fijado en S/100, y se preguntó cuál sería el principal atractivo del evento para quienes decidieran asistir.

Durante su participación televisiva, la presentadora de América Televisión expresó que no encontraba claro el talento artístico que justificaría el espectáculo.

"Una es fan de una artista, pero ella ¿qué talento tiene?, ¿acaso canta, baila, actúa?, ¿qué talento voy a recibir por ese pago?", señaló con firmeza.