Javier Masías, de 46 años, impactó con su nueva imagen en la alfombra roja de la película 'Mañana me caso'. | Foto: composición LR/Instagram

Javier Masías, de 46 años, impactó con su nueva imagen en la alfombra roja de la película 'Mañana me caso'. | Foto: composición LR/Instagram

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Javier Masías, crítico gastronómico y exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’, sorprendió al mostrar el radical cambio que ha experimentado en su vida personal. En apenas un año, consiguió perder 56 kilos y hoy se presenta con una vitalidad distinta, compartiendo en redes sociales las rutinas que lo acompañan en esta nueva etapa.

Su transformación ha generado comentarios no solo por el impacto físico, sino también por la manera en que la asume: más que una dieta, la describe como un cambio de identidad. En su reciente aparición pública en la alfombra roja de la película ‘Mañana me caso’ —protagonizada por Flavia Laos, Mayra Goñi y Alessandra Fuller— volvió a captar la atención por su renovada figura y, poco después, explicó cuáles fueron las actividades que marcaron este proceso.

Javier Masías comparte su rutina tras perder 56 kilos en un año

La revelación llegó en una entrevista con la prensa, cuando le preguntaron directamente por su nueva rutina fitness. Masías no dudó en responder: “En realidad, hago dos horas de ejercicio intenso, descanso, tomo clases de baile, ballet, reguetón, yoga...”. Ese conjunto de actividades, sumado a la reorganización de sus hábitos alimenticios, se convirtió en el “secreto” que le permitió transformar su cuerpo y su estilo de vida.

El crítico gastronómico también precisó la magnitud de su cambio: “Ahorita van 56, me he quitado un ‘Bruno Pinasco’ de encima, pues, cuando me entrevistó, me dijo que ese era su peso”. Con humor, dejó en claro que su proceso no se basa en fórmulas mágicas, sino en disciplina y constancia.

En mayo de este año, Javier Masías ya había contado en el programa ‘Yaco y el Loco’ que había bajado 46 kilos. Hoy, en agosto de 2026, la cifra asciende a 56, lo que significa que su peso ronda los 84 kilos.

Javier Masías habló sobre su pérdida de peso. Foto: Instagram

Más adelante, reveló que evalúa realizar un podcast para compartir su experiencia. “Sí, estoy pensando en eso, para contar mi testimonio sobre mi proceso de cambio de vida y hábitos alimenticios”, declaró a Trome.

Respecto a la televisión, el exjurado de ‘El Gran Chef Famosos’ señaló que por ahora se mantiene al margen, aunque propuestas no le han faltado. “La televisión se ha alejado de mí. Yo estaba en mis redes sociales aprendiendo a bailar hasta que Gisela (Valcárcel) me llame y casi vuelvo en el programa que Ethel y Maju iban a conducir, pero no se dio y ahora estoy en mi casa haciendo ejercicios para cuando se presente algo”, explicó.

Masías reconoció que las ofertas han estado presentes, pero prefiere esperar el momento adecuado. “La verdad es que ha habido unas tres o cuatro propuestas para volver, pero creo que también hay que dejarse extrañar, a menos que sientas que es realmente el momento. Sin embargo, en mis redes sociales recibo mucho cariño del público”, sentenció.