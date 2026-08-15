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¿Perú rumbo al bicampeonato? Ibai Llanos anuncia Mundial de Comidas y el ceviche causa furor en las redes sociales

Perú ganó el Mundial de Desayunos de Ibai Llanos, con el pan con chicharrón. Tras el anuncio del Mundial de Comidas, famosos, entidades y público en general posicionan al ceviche entre los favoritos.

Solo 16 platos principales participarán en el Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos. Foto: composición LR/Instagram
Solo 16 platos principales participarán en el Mundial de Comidas 2026 de Ibai Llanos. Foto: composición LR/Instagram | Foto: composición LR/Instagram
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Ibai Llanos sorprendió a sus seguidores este sábado 15 de agosto al anunciar el Mundial de Comidas 2026, y el ceviche peruano ya se perfila como uno de los protagonistas más comentados en redes sociales. La noticia desató entusiasmo entre los usuarios del país, que ven en el plato bandera una nueva oportunidad para dejar en alto la gastronomía nacional.

En 2025, el popular creador español organizó el histórico Mundial de Desayunos, una competencia de votaciones que coronó al Perú gracias al pan con chicharrón. Ahora, la expectativa vuelve a crecer: los peruanos confían en que el ceviche repita la hazaña y conquiste el bicampeonato culinario.

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Ibai anuncia el Mundial de Comidas 2026

A través de un video en sus redes sociales, Ibai recordó el impacto de la primera edición y cómo se convirtió en un fenómeno cultural. “Hace un año empezó el Mundial de Desayunos. Un mundial que fue totalmente histórico con manifestaciones en la calle y con programas de televisión hablando sobre ello. Un mundial que ganó Perú con el pan con chicharrón”, mencionó.

El torneo, que enfrentó a 16 países en rondas eliminatorias, tuvo una final vibrante en la que Perú venció a la arepa de Venezuela. Chile y Bolivia completaron el cuadro de semifinalistas con la marraqueta y las salteñas, respectivamente. Con ese antecedente, el youtuber presentó la nueva competencia y explicó su dinámica: “Este año va a comenzar el Mundial de Comidas: el mundial de los platos principales de cada país para que vosotros decidáis cuál es el mejor plato del mundo”.

La diferencia respecto al torneo anterior es que ahora la comunidad tendrá un rol más activo en la selección de los participantes. Ibai lo dejó claro: “Este año queremos que vosotros decidáis qué países y qué platos participan. Por lo tanto, decidnos de dónde sois y cuál es el plato principal de vuestro país. El plato más mítico, el plato más conocido, o directamente el mejor”.

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En su mensaje, el streamer mencionó algunos de los candidatos que ya generan expectativa:
“En España hay varias opciones pero yo me decantado por la paella española. Tenemos por aquí el asado argentino, los tacos mexicanos, la hamburguesa de Estados Unidos o el ceviche peruano.”

El ceviche, plato emblemático de la gastronomía peruana, aparece como uno de los favoritos en la conversación digital. La ilusión es alta: los usuarios sueñan con repetir la hazaña lograda por el pan con chicharrón en 2025. Diversas figuras públicas y entidades nacionales ya se han sumado al entusiasmo, entre ellas el chef Giacomo Boccio, la modelo Luciana Fuster, la actriz Katia Condos, la página de Midagri Perú y el portal de Cineplanet.

En ese contexto, Ibai subrayó que no será él quien defina los participantes, sino la comunidad. “Pero esto no lo voy a decidir yo: ponedme de qué país son y qué plato os representa en el Mundial de la Comida que el año pasado ganó Perú. Vosotros van a decidir qué 16 países participan, qué 16 platos, y comenzaremos el enfrentamiento”, precisó.

El Mundial de Comidas 2026 promete repetir el fenómeno del año pasado, con votaciones masivas y discusiones apasionadas en redes sociales. Para Perú, la ilusión está puesta en el ceviche, que podría darle un bicampeonato simbólico y reafirmar su lugar como potencia culinaria en el mundo digital.

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