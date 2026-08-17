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Pamela López muestra su proceso de rejuvenecimiento íntimo tras ser vista besándose con joven cantante

Pamela López se sometió a procedimiento íntimo y mostró las imágenes en redes sociales, hecho que fue duramente criticado por 'Peluchín' en 'Amor y fuego'.

Pamela López compartió el momento en redes sociales. Foto: Willax.
Pamela López compartió el momento en redes sociales. Foto: Willax.
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Pamela López sorprendió a sus seguidores al someterse a un procedimiento de rejuvenecimiento vaginal. La influencer no solo decidió realizarse este tratamiento, sino que también mostró cómo fue el proceso a través de sus redes sociales, donde se observa a una especialista realizando el trabajo.

En las imágenes, la todavía esposa de Christian Cueva aparece recostada en una camilla mientras recibe el tratamiento con láser. Esta decisión de López se da en medio de la atención que ha generado su vida sentimental, luego de que fuera vista besándose con el cantante Franco Portales.

PUEDES VER: Pamela López protagoniza tenso momento en auto de su nuevo saliente y destapan el inesperado motivo: "Le reclama algo"

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Pamela López muestra el proceso de su rejuvenecimiento vaginal

"Ahora sí con este tratamiento dejaré todo mi pasado atrás", dice Pamela López desde una camilla al inicio del video, donde se ve a la doctora Correa Navarro aplicarle un láser en su parte íntima. La especialista también dio detalles sobre el procedimiento estético que realizó a la empresaria. "Si tú quieres rejuvenecer la flor y sentirte mucho más ajustadita, este tratamiento es para ti", expresó la doctora.

Ante esto, en 'Amor y fuego' presentaron las imágenes y los conductores Rodrigo Gonzales 'Peluchín' y Gigi Mitre quedaron sorprendidos de que haya expuesto un momento tan íntimo en sus redes sociales a cambio de un canje.

"¿Tiene que verte todo el mundo con las piernas abiertas? Sabiendo que te estás haciendo algo ahí en la cuca. La verdad que me parece innecesario, ¿no?", opinó 'Peluchín'.   

PUEDES VER: Pamela López es ampayada besando a nuevo galán tras salida con Varo Vargas: ¿quién es y a qué se dedica?

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¿Quién es el nuevo saliente de Pamela López?

El rejuvenecimiento vaginal de Pamela López llega luego de que fuera vista con el cantante y productor Franco Portales y dándose besos en su camioneta. La influencer ya dejó en el olvido a Paul Michael y confirmó que está saliendo con el artista.

"Ya estoy conociendo una persona linda, interesante, inteligente. Tiene muchas cualidades y nada, la estamos pasando super bien, hemos conectado mucho. Es trabajador, guapo, es inteligente. Tiene muchas cosas que me llaman la atención", señaló.

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