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Deysi Araujo pone en venta su departamento en San Isidro tras ser retirada de piscina con sus amigas: "Para que esa gente se quede tranquila"

¡Le dice adiós a San Isidro! Tras los conflictos con algunos vecinos de su edificio, la exvedette Deysi Araujo anunció que se mudará a una casa y puso su departamento en venta.

Deysi Araujo confirma la venta de su departamento. Foto: composición LR/Panamericana TV
Deysi Araujo confirma la venta de su departamento. Foto: composición LR/Panamericana TV
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Deysi Araujo anunció que tomó la decisión de vender su departamento ubicado en San Isidro, luego de los constantes conflictos que ha mantenido con algunos vecinos del edificio donde reside. La exvedette confirmó que el inmueble ya fue puesto en venta, pocos días después de protagonizar un incidente en la piscina del condominio, de donde fue retirada mientras compartía una reunión con varias de sus amigas.

La también exbailarina explicó que busca dejar atrás los enfrentamientos y priorizar la tranquilidad de su familia. "Sí, voy a vender mi departamento. Ya lo puse a la venta, así que para que esa gente se quede tranquila, porque viene de parte de un señor que hace tanto problema", declaró frente a las cámaras de Panamericana Televisión.

PUEDES VER: Deysi Araujo gana demanda a sus vecinos en San Isidro y volverá a usar las áreas comunes: "Voy a celebrar con Susy Díaz y la 'Negra petróleo'"

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Deysi Araujo se mudará tras vender su departamento

La decisión de Deysi Araujo llega después de un nuevo episodio de tensión con los vecinos de su condominio. Días antes, la exvedette celebró un reciente fallo judicial favorable que le permitió volver a utilizar las áreas comunes del edificio. Para festejarlo, organizó una reunión en la piscina junto a Susy Díaz, Paloma de la Guaracha, la 'Negrita Petróleo' y la 'Canelita Amoretti'.

Sin embargo, la celebración terminó abruptamente cuando el grupo fue retirado de la piscina debido al ruido que, según se informó, ocasionaba durante el encuentro. Tras lo ocurrido, la exbailarina aseguró que su próximo objetivo será mudarse a una vivienda donde pueda disfrutar de mayor tranquilidad junto a su familia. Incluso adelantó que buscará vivir en una casa, en una zona que considere mejor para ella.

Durante la entrevista también se escucharon las opiniones de sus amigas. "¿Para qué nos invitan si saben cómo somos?", comentó Paloma de la Guaracha, mientras que la 'Negrita Petróleo' expresó: "Una va a una piscina a divertirse, a tomarse unos tragos, a pasarla bien. Si va a invitarme a su casa a tenerme a escondidas, mejor que no me invite porque he gastado mi taxi".

PUEDES VER: Deysi Araujo es retirada de piscina en su edificio de San Isidro por armar alboroto con Susy Díaz, la ‘Negra Petróleo’ y más

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'Tía Lisura' evalúa comprar el departamento de Deysi Araujo

En medio del anuncio de la venta de su departamento, Deysi Araujo sorprendió al revelar quién podría convertirse en la nueva propietaria del inmueble. La exvedette apareció junto a la popular 'Tía Lisura', familiar de Paul Michael, y aseguró que ella sería una de las interesadas en adquirir la vivienda.

La tía del cantante confesó que, si el departamento cumple con sus expectativas, estaría dispuesta a comprarlo al contado. Además, la posible compradora dejó una frase que no pasó desapercibida y que incluso podría causar preocupación entre los actuales vecinos del edificio. "Yo sí me meto a la piscina hasta con pijama", advirtió entre bromas.

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