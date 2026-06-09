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Rebeca Escribens protagonizó un emotivo momento en el set de 'América hoy' al hablar sobre una de las pérdidas más dolorosas de su vida. A pocos días de cumplir 49 años, la presentadora reveló que desde el fallecimiento de su padre tomó una drástica decisión respecto a la forma en que vive cada cumpleaños. Entre lágrimas, confesó que prefiere alejarse del país durante esas fechas para sobrellevar el difícil recuerdo.

Durante la celebración adelantada que le preparó el programa, la conductora explicó que la muerte de su padre ocurrió cerca de su cumpleaños, motivo por el cual la fecha se convirtió en un periodo especialmente sensible para ella. “Mi papá murió por estas épocas cerquita de mi santo y, desde que murió mi papá hace 4 años, yo prefiero pasarla afuera”, expresó.

Rebeca Escribens revela por qué evita celebrar su cumpleaños en Perú

La conductora, que fue sorprendida con la visita de Federico Salazar y Verónica Linares en el set, contó que desde hace cuatro años decidió viajar cada vez que se acerca su cumpleaños como una manera de distraerse y encontrar momentos de tranquilidad. “Pero yo quería contarles eso de manera muy personal. Soy muy reservada con mi vida, pero sí, me gusta huir un poquito buscando, claro, el placer, la felicidad con mis amigas de colegio”, confesó.

Según relató la presentadora de América Televisión, esta costumbre generó bromas entre sus familiares más cercanos, quienes conocen perfectamente las razones detrás de esta elección. “Justo el sábado me estaban haciendo bullying en mi casa, con mi suegra, con mi esposo. Mi esposo le dice a Thiago (su hijo), ‘¿sabes que tu madre prefiere irse afuera a pasar su cumpleaños?’”, recordó.

El recuerdo del padre de Rebeca Escribens sigue presente cada año

La conductora explicó que el vínculo emocional con su padre sigue siendo muy fuerte y que las fechas cercanas a su cumpleaños inevitablemente la llevan a recordarlo. Por ello, opta por viajar y rodearse de personas que le permitan atravesar esos días de una manera más llevadera.

“Miren qué ironía de la vida, mi madre me dio el mismo día del cumpleaños de mi hermana, hace 26 años, un 19 de septiembre, y mi papá murió cerquita a mi santo”, agregó.