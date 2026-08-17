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Sindicato de Sedapal responde a Fujimori: "El by-pass de VMT es responsabilidad del MTC"

Por medio de un comunicado, el Sindicato resaltó que tanto Lima y Callao no están diseñadas para afrontar los efectos de lluvias como la del último domingo 16.

Sindicato de Sedapal responde a Fujimori: "El by-pass de VMT es responsabilidad del MTC"
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El Sindicato de Trabajadores de Sedapal respondió a Keiko Fujimori, quien responsabilizó a la empresa estatal por los aniegos en Lima Sur, y le recordó que el by-pass de Villa María del Triunfo (VMT) es responsabilidad directa del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) y de la Municipalidad de Lima.

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Por medio de un comunicado, el Sindicato resaltó que tanto Lima y Callao no están diseñadas para afrontar los efectos de lluvias como la del último domingo 16.

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Asimismo, se refirieron al anuncio de restructuración de la empresa que adelantó la mandataria, y precisaron que lo sucedido evidencia la “falta de planificación urbana en la capital” mas no un “problema de gestión (de Sedapal)”.

“A diferencia de otras provincias, Lima y Callao no cuentan con sistemas de canaletas de desfogue. En distritos con alta pendiente como Villa María del Triunfo (VMT), el agua de lluvia se empoza en las zonas bajas, lo que obliga a los ciudadanos a abrir los buzones de desagüe. Esta acción hace que las tuberías colapsen al llenarse de lodo, arena y basura”, se lee en el comunicado.

Precisaron, además, que el by-pass de VMT no cuenta con sistema de drenaje pluvial en los puentes.

Para rechazar la intención de restructuración que planteó la presidenta, el Sindicato recordó que “el personal siempre está en primera línea de defensa frente a emergencias como aniegos, incendios, huaycos y terremotos, brindando auxilio rápido no solo en Lima, sino en como Pisco, tras el sismo de 2007, y el norte del país”.

A su vez, pidieron a la alta dirección de Sedapal que se pronuncien y deslinden responsabilidad técnica de los aniegos.

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“La Municipalidad de Lima, de VMT, el propio equipo de Sedapal, pero vamos a tener que hacer una restructuración. (¿De Sedapal incluido?) De Sedapal incluido porque los vecinos vienen denunciando estos desde hace diez años y no se ha hecho nada. Aquí hay una falla de la organización también”, dijo Fujimori al ser consultada por las aguas servidas en VMT.

Sin embargo, mientras llovía en Lima, Fujimori realizó sus transmisiones en vivo en redes sociales programadas para cada domingo.

Incluso, compartió su rutina de belleza ante la pregunta de una seguidora sobre su "secreto" para verse bien.

La presidenta respondió: "Tampoco tengo colágeno por si acaso, pero cuido mi piel echándome bloqueador en la mañana y en la noche antes de dormir sí me saco el maquillaje y me echo humectante".

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