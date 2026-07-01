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Esposo e hijo de Rebeca Escribens aparecen por primera vez en televisión y hacen llorar a la conductora con emotivo mensaje: "Soy muy celosa"

La conductora Rebeca Escribens no pudo contener las lágrimas tras ver por primera vez a su esposo e hijo frente a las cámaras, quienes le expresaron su orgullo y apoyo por el estreno de la obra musical.

Esposo e hijo de Rebeca Escribens la sorprenden con tierno mensaje en TV. Foto: composición LR/América TV
Esposo e hijo de Rebeca Escribens la sorprenden con tierno mensaje en TV. Foto: composición LR/América TV
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Rebeca Escribens fue sorprendida con un video protagonizado por su esposo, Carlos Magaray, y su hijo menor, Thiago, quienes aparecieron por primera vez frente a las cámaras de 'América espectáculos' para dedicarle unas sentidas palabras por el estreno del musical 'Mamma Mia'. La inesperada aparición de ambos conmovió hasta las lágrimas a la actriz, que no pudo ocultar la emoción al ver el apoyo de su familia en este importante reto profesional.

Entre lágrimas, la conductora explicó por qué suele mantener a su familia alejada de las cámaras y confesó que abrir esa parte de su vida fue una excepción debido al significado que tiene este proyecto. "¡Ay qué bonito! Perdónenme que llore, soy muy celosa con mi vida privada, no muestro nunca nada porque no me gusta que nadie meta el hocico ni raje ni comente nada, pero es un estreno importante, un reto importante para mí también, casi con 50 años, cantar y actuar demanda mucha energía y preparación", expresó conmovida en su programa.

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Carlos Magaray y Thiago sorprendieron a Rebeca Escribens con un emotivo mensaje

Lejos de los reflectores y de las entrevistas, el esposo y el hijo de la actriz hicieron una excepción para acompañarla en uno de los momentos más importantes de su carrera artística. "Está un poco loca, pero buena onda y la gente la quiere por eso, súper auténtica (…) Se merece todo lo que tiene, es súper emprendedora y la gente la adora", comentó Carlos Magaray.

Incluso, el esposo de la conductora explicó que la familia evita exponerse públicamente y que aceptaron brindar esta entrevista únicamente por tratarse de una ocasión especial. "Normalmente no, siempre le decimos a Rebeca que el trabajo es el trabajo y el tema familiar, es familiar, pero creo que esto vale la pena", manifestó.

Thiago también dedicó unas palabras a su madre y confesó que, aunque admira profundamente su talento, todavía no tiene claro si seguirá sus pasos en el mundo artístico. "De momento no estoy en el mundo teatral, pero hay cosas que ella hace y que admiro. Me gusta cantar, actuar, pero tampoco me veo de grande haciendo eso, al menos ahorita no", señaló el adolescente.

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Rebeca Escribens explica por qué mantiene a su familia alejada de las cámaras

Tras ver el video, Rebeca Escribens no pudo contener el llanto y dedicó unas palabras a la sólida relación que ha construido con Carlos Magaray a lo largo de los años. "Ver a mi esposo ahí parado, esa es una relación bonita y sana, con todos sus altibajos. Un hombre que te deja ser y que te apoya y viceversa, claro que sí, que te da alas", expresó visiblemente emocionada.

Además, la conductora recordó a Diego, su hijo mayor, quien actualmente vive en España y no pudo acompañarla en el estreno de la obra. Sin embargo, reveló que recibió un mensaje que la emocionó profundamente. "Un hijo maravilloso y a mi otro tesoro que está lejos y que me mandó un mensaje precioso. Pasan los años y uno realmente está agradecido con la vida y con lo que ha formado. Con aciertos y errores, uno siempre tiene que priorizar la familia, cuidarla al máximo y abrazarla, y no permitir que nadie entre allí", concluyó.

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