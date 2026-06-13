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Ariana Grande causa revuelo con peculiar pedido al hijo de Alfredo Benavides en redes: "¿Me prestas esto, por favor?"

Giacomo Benavides no imaginó que Ariana Grande respondería a su creativo disfraz con un comentario que causó revuelo en redes sociales.

Ariana Grande sorprende a Giacomo Benavides en redes sociales. Foto: composición LR/difusión
Ariana Grande sorprende a Giacomo Benavides en redes sociales. Foto: composición LR/difusión
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Giacomo Benavides, hijo del actor cómico Alfredo Benavides, jamás imaginó que Ariana Grande reaccionaría a uno de sus contenidos en redes sociales. El joven influencer difundió un video en el que aparece disfrazado de un pétalo dentro de una maceta, una caracterización inspirada en 'Petal', el próximo álbum de la estrella estadounidense. Lo que tampoco esperaba era que la propia cantante respondiera al video con un mensaje que causó revuelo entre sus seguidores.

La intérprete de éxitos mundiales comentó la publicación del líder de ‘Zaca TV’ con un mensaje que no pasó desapercibido. “May I borrow this pls” (“¿Me prestas esto, por favor?”), escribió al ver el peculiar disfraz del conductor peruano. La respuesta de la cantante provocó comentarios y reacciones.

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Giacomo Benavides llamó la atención de Ariana Grande con un creativo disfraz

El video compartido por Giacomo Benavides fue grabado durante su estadía en California, donde asistió al concierto que Ariana Grande ofreció en el Oakland Arena, el 6 de junio, como parte de su gira 'The Eternal Sunshine Tour'. El influencer, desde el hotel donde se hospedó, hizo la coreografía que no pasó desapercibida para la intérprete de 'Side to Side'.

En las imágenes, el hijo del actor cómico aparece caracterizado como un pétalo mientras baila al ritmo de la canción 'Hate That I Made You Love Me'. Además de publicar el video en sus redes sociales, el creador de contenido etiquetó a la cantante estadounidense, con la expectativa de compartir con otros fanáticos su experiencia en el espectáculo. Sin embargo, la publicación tomó un rumbo inesperado cuando la artista respondió al post de Instagram.

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Ariana Grande

Giacomo Benavides en el concierto de Ariana Grande. Foto: Instagram

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