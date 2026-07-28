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Política

César Astudillo jura como nuevo ministro del Interior

General EP (r) y senador electo de Fuerza Popular será titular del Ministerio del Interior. Astudillo fue ministro de Defensa del Perú durante el gobierno de Dina Boluarte, entre febrero de 2024 y octubre de 2025.

César Astudillo asume la cartera del Interior. Foto: captura TV Perú.
César Astudillo asume la cartera del Interior. Foto: captura TV Perú.
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El general EP (r) César Astudillo asumirá la titularidad del Ministerio del Interior como parte del primer Gabinete Ministerial de la presidenta de la República, Keiko Fujimori. La toma de juramento del oficial en retiro y senador electo por Fuerza Popular se suma a la de otros integrantes de la nueva gestión, oficializando su retorno al Ejecutivo tras haberse desempeñado como ministro de Defensa durante la gestión de Dina Boluarte, entre febrero de 2024 y octubre de 2025.

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La presidenta Keiko Fujimori tomó juramento a los integrantes de su primer Gabinete Ministerial este martes a las 5.00 p. m. La actividad protocolar se desarrolla en las instalaciones de Palacio de Gobierno como parte de los actos programados para esta jornada de transmisión de mando.

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