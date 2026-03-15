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Miranda Capurro se sincera sobre su salida de 'Zaca TV' y su relación con el hijo menor de Alfredo Benavides

La influencer Miranda Capurro explicó por qué dejó el pódcast de Giacomo Benavides y sorprendió al contar cómo conquistó Doménico.

Miranda Capurro defendió su relación con Doménico Benavides. Foto: composición LR/Instagram
Miranda Capurro defendió su relación con Doménico Benavides. Foto: composición LR/Instagram

Miranda Capurro habló abiertamente sobre su salida del programa de streaming 'Zaca TV' y también se refirió a su relación con Doménico Benavides, hijo menor del comediante Alfredo Benavides. Durante su participación en el programa 'El Reventonazo', la influencer aprovechó para aclarar las dudas que surgieron entre sus seguidores tras su comentada salida del popular pódcast.

En la entrevista, la creadora de contenido explicó que su alejamiento del proyecto no estuvo relacionado con conflictos internos, sino con un nuevo rumbo en su carrera. “Zaca continúa, simplemente yo ya no soy parte porque ahora he entrado al mundo de la música y de la actuación”, comentó la influencer, quien también presentó su tema musical titulado 'Otra mitad'.

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Miranda Capurro revela la razón por la que abandonó 'Zaca TV'

Durante la conversación televisiva, Miranda Capurro recordó su paso por 'Zaca TV', espacio digital liderado por Giacomo Benavides, y aseguró que su salida respondió principalmente a decisiones profesionales. Según explicó, decidió apostar por nuevos proyectos vinculados a la música y la actuación, ámbitos en los que busca consolidar su carrera artística.

La influencer señaló que su etapa en el programa de streaming fue importante para darse a conocer y conectar con el público digital. Sin embargo, aseguró que ahora su enfoque está centrado en desarrollar su faceta como artista y admitió que el programa le “trajo el amor”, al conocer a Doménico Benavides.

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Miranda Capurro revela cómo conquistó a Doménico Benavides

Miranda Capurro aclaró que el romance no fue una estrategia para el streaming, sino que surgió después de finalizar la temporada del programa. “De hecho, ha partido después, cuando termina la temporada”, explicó la creadora de contenido, despejando las dudas sobre el inicio de la relación.

Asimismo, contó que fue Doménico quien dio el primer paso para iniciar el romance. “Él, claro que sí, por supuesto”, afirmó entre risas. Sin embargo, reconoció que también hubo señales de su parte para acercarse. “Comencé a tirar un poco de maíces, claro, pero ya para que chape el maíz”, comentó.

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