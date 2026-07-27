Mario Hart confiesa lo difícil que ha sido adaptarse a no ver a sus hijos diariamente. Destaca la importancia de brindarles amor y afecto en su crianza. Foto: captura/Youtube Shirley Arica

Mario Hart confiesa lo difícil que ha sido adaptarse a no ver a sus hijos diariamente. Destaca la importancia de brindarles amor y afecto en su crianza. Foto: captura/Youtube Shirley Arica

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Mario Hart abrió las puertas de su casa y la de su corazón en una íntima entrevista con Shirley Arica. El piloto de autos confesó que, ahora que vive solo, puede tener un walking closet para él solo. Y lo más difícil ha sido dejar de compartir momentos especiales con los hijos que tuvo con Korina Rivadeneira.

"Acostumbrarme a no ver a mis hijos (siempre), sobre todo a no despertarme con ellos, a no dormirlos todos los días. Yo soy muy querendón. Me encanta apapacharlos, dormirme con ellos, echarme con ellos, besuquearlos", expresó Mario Hart para las cámaras de 'Shirley Arica in the house'.

Mario Hart habla de su etapa de soltero

Mario Hart, quien formó parte del podcast de María Pía Copello, indicó que como padre, trata de demostrar todo el amor que siente por sus hijos, ya que a él le hubiera gustado que su progenitor lo sea con él.

"¿Soy cariñoso? Con mis hijos, muchísimo. Con parejas, no. A mis hijos yo me los como a besos todo el tiempo. ¿Soy muy demostrativo? Sí, con ellos sí me encanta. De hecho es algo que trato de serlo porque de alguna manera mi papá, a pesar que yo sé que me ama y que muere por mí, nunca fue tan afectivo de esa manera. Mi mamá bastante más, pero es algo que siempre le he querido mostrar a mis hijos: ese afecto, ese cariño, el abrazo, el te amo, los besos. Mi papá me mostraba su afecto de otra manera", comentó.

En otro momento de la entrevista, a Mario Hart le tocó hablar de Korina Rivadeneira y no dudó en llenarla de elogios. "Es una mujer espectacular, una madre increíble. Ha sido una linda compañera los últimos 10 años de mi vida, nueve para ser exacto. Nos casamos en abril del 2017. De hecho pasaron cosas tan fuertes que después de todo lo que vivimos al inicio dijimos: ‘con esto que hemos podido sobrevivir, ya no va a haber absolutamente nada que nos separe’", respondió el conductor de televisión.

Finalmente, el exintegrante de 'Combate' y 'Esto es guerra' no quiso dar detalles de su separación, pero indicó que no fue por infidelidad. "Fue una decisión muy de los dos", añadió.