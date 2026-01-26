HOYSuscripcion LR Focus

Giacomo Benavides rompe su silencio tras la salida de Michelle, Miranda y Salandela de Zaca TV: "Vamos a seguir intentándolo"

Creador de contenido Giacomo Benavides expresó su agradecimiento hacia Michelle Onetto, Miranda Capurro y Salandela.

Tiktokers Michelle, Miranda y Salandela comparten detalles de su despedida de Zaca TV.
Tiktokers Michelle, Miranda y Salandela comparten detalles de su despedida de Zaca TV. | Foto: composición LR/Instagram

Giacomo Benavides decidió romper su silencio tras la salida de Michelle Onetto, Miranda Capurro y Salandela de Zaca TV, enviando un mensaje cargado de gratitud. El creador del canal de streaming dejó en claro que, pese a la incertidumbre, su compromiso con el proyecto sigue firme. Hace poco, el canal de YouTube detalló que se tomará un poco más de tiempo para iniciar sus emisiones este 2026.

Giacomo Benavides da detalles de la salida de conductoras de Zaca TV

El último domingo, el canal Zaca TV sorprendió a sus seguidores al anunciar la salida de tres de sus conductoras, decisión que generó múltiples reacciones en redes sociales. Tras el anuncio, Giacomo Benavides compartió un emotivo mensaje en el que agradeció a Salandela, Michelle y Miranda por confiar en un proyecto.

Giacomo Benavides se pronuncia en redes. Foto: captura de Instagram

Giacomo Benavides se pronuncia en redes. Foto: captura de Instagram

"Saben que las adoro y les deseo todos los éxitos en lo que se venga; sé que la van a romper. A ustedes, gracias por confiar en un proyecto en el que no sabíamos qué iba a pasar, pero sí sabíamos que queríamos acompañarlos en su día a día. Hoy tampoco sé lo que va a pasar, pero la pasión que tengo por lo que hago está intacta, y sé que me hará seguir intentando reunirme con ustedes, las veces que sean necesarias, con la ayuda de Dios", describió en su cuenta de Instagram.

Tiktokers Michelle, Miranda y Salandela dan detalles de su salida de Zaca TV

Las tiktokers Miranda Capurro, Michelle Onetto y Salandela se pronunciaron tras el comunicado que confirmó su salida de 'Somos lo que somos', agradeciendo el cariño recibido durante su paso por Zaca TV. A través de Instagram, Miranda expresó su emoción por el año compartido con sus compañeros y la comunidad de “zacatecos”, destacando los recuerdos y sueños cumplidos, mientras que Michelle valoró la confianza, la oportunidad y los lazos de amistad que se formaron, calificando al equipo como una familia.

Por su parte, Salandela señaló que su etapa en el canal fue una experiencia increíble, agradeció el apoyo de sus seguidores y aseguró que se vienen nuevos proyectos, cerrando este ciclo con gratitud y cariño.

