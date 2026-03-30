Alfredo Benavides compartió un extenso mensaje en el que se despide de Manolo Rojas, quien perdió la vida la noche del viernes 27 de marzo a causa de un infarto. El hermano de Jorge Benavides señaló que lo unían 35 años de amistad con el nacido en Huaral y se mostró devastado por su partida.

“Pensé que tú cargarías mi cajón”, escribió Alfredo, en referencia a que creía que fallecería antes que él, ya que Manolo Rojas había dado un giro total a su estilo de vida para mejorar su salud. Además, afirmó que pasaba más tiempo con él que con su propia familia, dejando en claro que eran los mejores amigos.

Mensaje de Alfredo Benavides a Manolo Rojas. Foto: Instagram.

Alfredo Benavides confiesa que habría dado su vida para que Manolo Rojas no falleciera

En una parte de su comunicado, Alfredo Benavides se sinceró y aseguró que le hubiera encantado canjear su vida por la de Manolo Rojas, a cambio de que este siguiera con vida y haciendo reír a todo el Perú.

"Hay veces que no entiendo la vida ni las decisiones que toma Dios, cuando era más fácil llevarse a otro. Es más, si me consultaba, le hubiera dado varios nombres, pero que te deje más tiempo con nosotros (...) Si yo me hubiera podido canjear por ti, lo hubiera hecho", compartió el humorista.

Además, reveló que fue él quien convenció a Rojas de formar parte del icónico 'Risas y salsas', programa que lo catapultó a la fama. “Te llevé casi a empujones a la casa de Guille (productor); no querías, y fingí que lo llamé para preguntarle si te podía llevar. Te dije que me había dicho que sí, cuando yo sabía que, si hacía esa llamada, me iban a decir que no te lleve”, recordó.

Alfredo Benavides asegura que Manolo Rojas nunca superó la muerte de sus padres y hermano

Alfredo Benavides también afirmó que Manolo Rojas nunca pudo superar la muerte de sus padres ni la de su hermano Carlos Rojas, pero que ahora está junto a ellos en el cielo. “Al igual que mi mamá, tú diseñaste tu partida o, mejor dicho, en nuestro lenguaje, produjiste tu partida”, escribió.

Además, le prometió que estará más cerca de Manolito, hijo del fallecido humorista. “Voy a tratar de estar cerca de él. Sé el esfuerzo que hiciste para ir a buscar a tu hijo a España y todo lo que padeciste. Sé que estabas encaminando su carrera. Es momento de descansar. Acá, tu misión ya fue cumplida”, finalizó Alfredo.