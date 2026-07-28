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Mensaje a la nación de Keiko Fujimori EN VIVO: sigue el primer discurso presidencial
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Keiko Fujimori elevará sueldo mínimo, pero en campaña criticó propuesta similar de Roberto Sánchez

Keiko Fujimori anunció un incremento de la remuneración mínima vital a 1.300 soles durante su discurso de toma de mando. La presidenta electa también propuso duplicar el bono de Pensión 65, de S/350 a S/700, para adultos mayores en situación de pobreza extrema.

Keiko Fujimori señaló que aumentará la Remunaración Mínima Vital | Composición: Gemini Google / IA
Keiko Fujimori señaló que aumentará la Remunaración Mínima Vital | Composición: Gemini Google / IA
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"Para mejorar los ingresos de los trabajadores, elevaremos la remuneración mínima vital a 1.300 soles", señaló Keiko Fujimori durante el discurso a la Nación que dio en su toma de mando. Este anuncio entra en contradicción con la declaración formulada por Fujimori durante la campaña presidencial, cuando cuestionó el aumento del sueldo mínimo propuesto entonces por su rival, Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

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"Un aumento de la remuneración mínima vital lo puede lanzar cualquiera. El aplauso fácil no va a ser una medida que vamos a utilizar", dijo entonces Fujimori. Además, en el debate técnico, Luis Carranza —representante del equipo técnico en materia económica para Fujimori— se mostró crítico con la posibilidad: "Eso es arrinconar a nuestras pequeñas empresas a la informalidad", señalaba.

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Además, la presidenta electa hizo hincapié en otras propuestas que llamarían a subir el gasto público. Fujimori señaló que el programa Pensión 65 pasaría de dar un bono de S/350 bimensual a uno de S/700.

"Iniciaremos duplicando el monto de Pensión 65, de S/ 350 bimestral a S/ 700 bimestrales para los adultos mayores en situación de pobreza extrema. Desplegaremos brigadas móviles de afiliación en las zonas rurales, amazónicas, altoandinas y fronterizas", señaló la presidenta.

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