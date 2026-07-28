Rafael Belaunde es el nuevo ministro de Defensa en la gestión de Keiko Fujimori
El exministro de Energía y Minas asumirá la conducción del Ministerio de Defensa como parte del primer gabinete ministerial del nuevo periodo gubernamental.
- ¿A qué hora es la Misa Te Deum y quién la oficiará?
- ¿A qué hora es la juramentación de Keiko Fujimori como presidenta?
Rafael Belaunde Llosa asume la titularidad del Ministerio de Defensa en el primer Gabinete Ministerial de la presidenta de la República, Keiko Fujimori. Con su incorporación al equipo de gobierno, el exministro de Energía y Minas asume el sector Defensa y las políticas del área de la presente administración.
La toma de juramento a los miembros del nuevo gabinete ministerial por parte de la presidenta Keiko Fujimori se realizó este martes a las 5.00 p. m. en las instalaciones de Palacio de Gobierno, evento enmarcado dentro de las actividades oficiales de la Transmisión del Mando Supremo.
TE RECOMENDAMOS
BECA BICENTENARIO NO HAY, PERO CONGRESO DESPILFARRA DINERO | SIN GUION CON ROSA MARÍA PALACIOS
El nombramiento se suma a las confirmaciones realizadas el último lunes por la propia jefa de Estado, quien anunció Elmer Cuba como titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) y a Carlos Espá al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores.