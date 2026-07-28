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Solo estuvo un mes. Angie Jibaja dejó de ser la conductora del podcast ‘Nadie sabe’, que se emite a través de YouTube. El anuncio se conoció luego de que la modelo terminara en una comisaría tras agredir a la administradora de un hotel, quien aseguró que la influencer no pagó una semana de hospedaje, cuya deuda supera los S/1,000. En ese lugar vivía junto a su novio chileno.

El productor del podcast y amigo personal de ‘la chica de los tatuajes’, Giancarlo Cossio, reveló que la decisión de poner fin a la relación laboral no estuvo relacionada con el altercado en el hotel. Según contó, la ‘chinita’ solo participaría en el proyecto mientras resolvía los asuntos personales que la llevaron a establecerse temporalmente en Lima. Una vez culminados esos trámites, su etapa como conductora llegaría a su fin.

Angie Jibaja ya no es conductora de podcast tras altercado en hotel

Giancarlo Cossio, productor del podcast ‘Nadie sabe’, explicó por qué Angie Jibaja dejó de formar parte del programa que se emite por YouTube. “Yo hice un trato con Angie, claro que lo tengo por escrito y por contrato, que ella no venía a quedarse solo un tiempo, ella venía solamente por una temporada. No se sabía si le salían unos papeles y podía quedarse una semana o dos o un mes o medio año, pero por esta vez, Angie ha dado un paso al costado”, señaló.

Además, Cossio descartó que la salida de la modelo esté relacionada con el incidente que protagonizó en el hotel. El productor también precisó que el vínculo laboral con la modelo culminó el lunes pasado.

“Yo sigo siendo amigo de ella, ella sigue siendo amiga mía y todo bien. Está bien, pero yo sí me desvinculo de ella, porque ella ya sabe, porque hicimos un pacto y en su momento creo que ella lo contará (...) Ella vino por unos papeleos que sigue acá en Perú. Aprovechó para trabajar acá con nosotros. Le di una oportunidad y nada más”, precisó el productor.

¿Quién reemplazará a Angie Jibaja en el podcast ‘Nadie sabe’?

Giancarlo Cossio también adelantó que este lunes 3 de agosto se dará a conocer a la nueva conductora de su podcast ‘Nadie sabe’ , quien reemplazará a Angie Jibaja. El programa es conducido por el productor en mención, Macarena Gastaldo y Varo Vargas, modelo vinculado a Pamela López.

“Angie ya no forma parte de ‘Nadie sabe’. El próximo lunes presentamos a la nueva conductora que nos va a acompañar, pero con Angie está bien, todo bien con ella”, finalizó.