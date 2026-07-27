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Corazón Serrano celebrará las Fiestas Patrias con uno de los conciertos más esperados del año. La agrupación de cumbia se presentará este 28 de julio en Costa 21, en San Miguel, con la cuarta edición de 'Acceso al corazón', un espectáculo que promete reunir a miles de seguidores y sorprender con invitados nacionales e internacionales, además de un repertorio cargado de sus mayores éxitos.

¿A qué hora inicia el concierto de Corazón Serrano en Costa 21?

El concierto 'Acceso al Corazón 4' se realizará el 28 de julio en Costa 21, ubicado en la Costa Verde de San Miguel. El espectáculo está programado para iniciar desde las 4:00 p. m. y tendrá una duración aproximada de ocho horas, por lo que los asistentes podrán disfrutar de una extensa jornada de música junto a Corazón Serrano y sus invitados especiales.

Entradas para el concierto de Corazón Serrano

Las entradas para 'Acceso al Corazón 4' continúan disponibles a través de Teleticket. El concierto cuenta con tres zonas habilitadas y los precios oscilan entre S/37,30 y S/236, según el sector elegido por el público.

Entradas para 'Acceso al corazón'. Foto: Teleticket

Servicio especial de buses para el regreso

Para facilitar el retorno de los asistentes, la Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) implementará nuevamente el servicio Bus Stage, un transporte especial destinado a quienes asistan a eventos masivos en la Costa Verde. Tras finalizar el concierto, estará disponible el siguiente servicio:

Punto de partida: Costa 21.

Destino: Lurigancho–Chosica.

Servicio especial de buses para el regreso. Foto: ATU

Posible setlist de Corazón Serrano para 'Acceso al Corazón 4'

Aunque la agrupación ha anunciado que contará con invitados nacionales e internacionales como parte de las sorpresas del espectáculo, este es un posible repertorio basado en sus presentaciones más recientes y en los temas más solicitados por sus seguidores.