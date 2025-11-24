HOYSuscripcion LR Focus

Minedu suspende clases este 25 de noviembre: ¿en qué región?
¿Habrá paro de transportistas este martes 25 de noviembre?
‘Wicked: Juntos por Siempre’ rompe récords en taquilla y recauda $/226 millones en su primer fin de semana

La película protagonizada por Ariana Grande y Cynthia Erivo, ‘Wicked: juntos por siempre’ ha sido la producción que más dinero ha generado en Estados Unidos.

'Wicked: juntos por siempre' es la segunda parte y final de la exitosa película. Foto: As.
Glinda y Elphaba (interpretados por Ariana Grande y Cynthia Erivo) continúan siendo un fenómeno en la taquilla. La película ‘Wicked: por siempre’ (Wicked: For Good, en inglés), que adapta el segundo acto del aclamado musical de Broadway, tuvo un impresionante debut, logrando el primer lugar en Estados Unidos con una recaudación de 150 millones de dólares en su primer fin de semana. Sin embargo, en la taquilla internacional sumó 76 millones más, lo que sería en total 226.

A pesar de recibir críticas menos favorables en comparación con su predecesora, estrenada en 2024, esta secuela estableció un nuevo récord para el mejor estreno de una adaptación teatral, superando la marca anterior de Wicked, que había alcanzado 112,5 millones.

Con estos resultados, se posiciona como el segundo mayor estreno del año, solo detrás de 'Una película de Minecraft', que recaudó 162 millones, y por delante del live-action de 'Lilo y Stitch', que obtuvo 146 millones.

‘Wicked: juntos por siempre’ recaudó 226 millones de dólares en todo el mundo

El filme ha logrado recaudar 76 millones de dólares adicionales en la taquilla internacional, lo que eleva su total global a 226 millones de dólares. Este éxito marca un hito, convirtiéndose en el mejor estreno internacional y mundial para una adaptación de un musical teatral, superando con creces los números de la primera entrega, que alcanzó 50,2 millones a nivel internacional y 164,2 millones en total global.

Mientras ‘Wicked: por siempre’ lideraba las taquillas en Estados Unidos, ‘Nada es lo que parece 3’ se posicionó en segundo lugar, acumulando 146 millones de dólares en su segundo fin de semana. ‘Depredador: tierras salvajes’ ocupó el tercer puesto, seguido por ‘El sobreviviente’ y ‘Rental Family’, con Brendan Fraser, completando así el top 5 de la taquilla.

Bajo la dirección de Jon M. Chu, ‘Wicked: por siempre’ comienza con el Mago y Madame Morrible movilizando a todo el reino de Oz contra la recién proclamada Malvada Bruja del Oeste, interpretada por Cynthia Erivo. Al mismo tiempo, Glinda, encarnada por Ariana Grande, se aferra a su imagen pública como la Bruja Buena, lo que da inicio a un conflicto que entrelaza ambas narrativas.

