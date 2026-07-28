Las Fiestas Patrias 2026 se celebran con incertidumbre en Perú. Algunos, como Luis Baca, muestran preocupación por la impunidad con el nuevo gobierno. Fotos: Instagram/Carlos Félix/La República.

Las Fiestas Patrias 2026 se celebran con incertidumbre en Perú. Algunos, como Luis Baca, muestran preocupación por la impunidad con el nuevo gobierno. Fotos: Instagram/Carlos Félix/La República.

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Estas Fiestas Patrias 2026 tienen muchos significados, sobre todo por el cambio de gobierno. Para muchos, el Perú tendrá un mejor rumbo en los próximos cinco años. Sin embargo, otros creen que reinará la impunidad, por lo que no hay nada que celebrar este 28 y 29 de julio. Esta última postura la comparte el actor peruano Luis Baca, quien compartió un desalentador mensaje en sus redes sociales.

A través de su Instagram, el actor Luis Baca se mostró triste por lo que cree que vendrá para nuestro país con el gobierno de Keiko Fujimori. Como se recuerda, fue uno de los pocos artistas que durante la campaña electoral, se mostró en contra del fujimorismo.

Luis Baca contra el gobierno de Keiko Fujimori

El último lunes 27 de julio, Luis Baca compartió un video de él caminando por lo que parece ser el campus de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, donde luce completamente triste por el destino del país.

Luis Baca desde la UNMSM. Foto: Instagram

"Lo siento, a mí no me da para celebrar el triunfo de la impunidad y el descaro del grupo de poder que nos gobernará los próximos años", es el mensaje que acompaña a su video, el cual generó comentarios de todo tipo. "Nada que celebrar este 28", añadió.

Uno de los primeros en responderle fue el actor Diego Lombardi. "Se celebra otra cosa hoy. Este país está por encima de los políticos", recalcó. "Me duele que me toque vivir mi joven adultez en las manos de una criminal que no ha ganado nada en su vida justamente", comentó otro seguidor de Baca.

"Somos minoría, lamentablemente, buen detalle estar reflexionándolo desde la San Marquitos, felizmente la peruanidad es más que sus gobernantes", "Pero si hubiese ganado JP, ¿si estaba bien? No gobierna aún y solo recibe críticas", "Luto nacional", "Somos dos, ¡qué horrible será! Nunca pensé que llegaría estar viva para este momento" y "Tengo la corazonada que la tipa (Keiko) no se va en 5 años. Esta quiere quedarse y teniendo Congreso completo hasta lo puede lograr. A un paso de la dictadura pintada de lindura. ¡Gracias limeños como siempre!"; comentaron otros usuarios de Instagram en dicha publicación.