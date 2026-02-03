HOYSuscripcion LR Focus

Jorge Benavides se pronuncia tras parodia que Erick Elera hizo del 'Niño Alfredito' en 'Mande quien mande': "Si me hubiera llamado..."

El humorista Jorge Benavides declaró luego de que sus excompañeros Laura Huarcayo y 'La Carlota' se reunieran y protagonizaran momento con Erick Elera caracterizado como el 'Niño Alfredito'.

Erick Elera interpretó al 'Niño Alfredito', personaje de Jorge Benavides, en 'Mande quien mande'.
Erick Elera interpretó al 'Niño Alfredito', personaje de Jorge Benavides, en 'Mande quien mande'. | Foto: composición LR/América TV/Zurek

La caracterización que Erick Elera hizo del 'Niño Alfredito' en 'Mande quien mande' no fue ajena a Jorge Benavides. El humorista habló claro luego de que el actor de 'Al fondo hay sitio' sorprendiera en el programa de América TV interpretando al recordado personaje infantil, el cual creó para el extinto espacio 'Bienvenida la tarde', que conducía con Laura Huarcayo y Carlos Vílchez 'La Carlota'.

Las declaraciones de JB se dieron en una reciente entrevista con Juan Carlos Zurek, en la cual recordó con mucho cariño a 'Alfredito', quien continúa siendo un ícono infantil muy querido para el público y uno de sus trabajos más recordados en la televisión peruana.

PUEDES VER: Erick Elera confirma su salida ‘Mande quien mande’ y niega pelea con Laura Huarcayo: 'He aprendido mucho'

Jorge Benavides señala la barba de Erick Elera tras verlo como el 'Niño Alfredito'

Todo sucedió cuando, en plena entrevista, mientras se recordaba la importancia del 'Niño Alfredito' para la carrera de Jorge Benavides, Zurek mencionó la reciente caracterización de Elera para 'Mande quien mande'. En ese contexto, JB mencionó: "Hace poco han hecho un reencuentro donde yo no he estado. Es más, hicieron una promoción de que iba a ir el 'Niño Alfredito' y al final terminó siendo Erick Elera con mi vestuario, con todo".

Al analizar el trabajo del actor como su personaje infantil, el cómico no dudó en apuntar con desaprobación un detalle en particular: su bigote. "Lo único que sí no me ha gustado en realidad de esa parodia o imitación es que el 'Niño Alfredito' no tiene barba", manifestó sin filtro.

PUEDES VER: ¡Se acabó el misterio! Erick Elera es el nuevo conductor de 'Mande quien mande' junto a Laura Huarcayo y 'La Carlota'

"Si me hubiera llamado": Jorge Benavides sobre Erick Elera

En esa línea, Jorge Benavides resaltó el enorme aprecio que siente por Erick Elera, no solo en el plano personal, sino también en el profesional. Sin embargo, reiteró que le llamó la atención que no se afeitara para interpretar con mayor convicción al 'Niño Alfredito'. Ante ello, se animó a compartir una hipótesis sobre las razones detrás de esa decisión.

El comediante explicó: "Me imagino que, por el tema de grabación en la otra serie donde trabaja, le cuesta un montón afeitarse, pero si me hubiera llamado yo le hubiera prestado mi gorro, mi pelito que tengo, mis lentes; pero le hubiera venido bien una buena Prestobarba".

Más adelante, confesó que incluso él, cuando no está caracterizado como el 'Niño Alfredito' y le piden en la calle que lo interprete, se niega a hacerlo por un tema de estima hacia su personaje. "Yo respeto tanto al 'Niño Alfredito' que cuando mucha gente me dice que le hable como niño no puedo porque no estoy caracterizado", declaró Jorge Benavides, dejando ver su profunda conexión con el trabajo que ha venido realizando durante muchos años.

