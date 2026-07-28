Elmer Cuba jura como nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

Elmer Cuba Bustinza asumió este martes como el nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) en el gabinete encabezado por Luis Galarreta.

El nuevo titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Elmer Cuba, adelantó que una de las primeras tareas de su gestión será evaluar las normas aprobadas en los últimos años que tienen impacto sobre las cuentas públicas, debido a que algunas podrían comprometer la sostenibilidad fiscal del país.

TE RECOMENDAMOS ESPAÑA EN VIVO: GANAN EL MUNDIAL Y LLUEVEN CRÍTICAS A TRUMP E INFANTINO | QUE NO SE TE OLVIDE

¿Quién es Elmer Cuba? La trayectoria del nuevo ministro de Economía

Elmer Cuba es economista por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y cuenta con una maestría en Economía por la Pontificia Universidad Católica de Chile. A lo largo de su carrera ha desarrollado actividades tanto en el sector público como en el privado, especializándose en macroeconomía, política fiscal, inversión y crecimiento económico.

En el ámbito público, integró el Directorio del Banco Central de Reserva del Perú (BCRP) entre 2016 y 2021 y fue miembro y vicepresidente de la Comisión de Libre Competencia de Indecopi. También integró el Consejo Consultivo de la Presidencia del Poder Judicial y desarrolló trabajos de consultoría para entidades públicas y organismos internacionales, además de desempeñarse como profesional especializado en la Gerencia de Estudios Económicos del BCR.

En el sector privado, Elmer Cuba ha sido socio de la consultora Macroconsult, donde ha participado en el análisis de la coyuntura económica, la inversión, la productividad y las finanzas públicas. Además, ha ejercido la docencia universitaria en la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) y ha intervenido como expositor y analista en foros especializados sobre economía y políticas públicas.