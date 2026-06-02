Ica: Detienen a un comisario y a 4 efectivos por presuntos actos de corrupción

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Un mayor de la Policía Nacional del Perú, jefe de la comisaría sectorial de Huamaní, distrito de San Clemente, provincia de Pisco, región Ica, figura entre los cinco policías detenidos por orden judicial en medio de un escándalo de presuntos actos de corrupción.

“Lo que se descubrió es un mecanismo de recaudación ilegal mediante el cual, por orden del comisario, los efectivos cobraban coimas y otros actos al margen de la ley”, dijo un representante del Ministerio Público.

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Según las investigaciones, el oficial PNP, quien labora más de dos años en esa dependencia policial, habría brindado facilidades, como permisos, a sus subordinados, sin conocimiento del comando policial.

Estas acciones, según las pesquisas, se ejecutaban a cambio de dinero que habría recibido el comisario por intermedio de un involucrado (yape), ahora detenido, implicando a los otros efectivos.

Los agentes podrían, además, pasar a disponibilidad, y se presume que la cantidad de implicados en esta y otras dependencias policiales se extendería en tanto avancen las investigaciones.

La detención fue ejecutada la mañana de este 2 de junio en la misma comisaría sectorial de Huamaní, que fue intervenida por una brigada especial de la Dirección Contra la Corrupción (Dicorcor).

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Los policías detenidos son el mayor PNP Vladimir Malásquez Marocho (43), comisario de la dependencia, y los suboficiales Jim Arnold Espinoza Villena (30), Malaquías Giovani Loayza Bonilla (31), Bruno Rogelio Del Río Villagaray (37) y Dulce María Segovia Gómez (31).

Esta diligencia fue dirigida por el fiscal Alexander Pérez López, especializado en delitos de corrupción de funcionarios. Según se informó, fueron incautados S/11.700 en efectivo, una pistola Glock y seis celulares que ahora forman parte de la investigación.

La orden de allanamiento y detención fue emitida por el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria de Pisco.

OTROS CINCO POLICÍAS A PRISIÓN

En la víspera, otros cinco efectivos de la Policía Nacional fueron condenados por el delito de cohecho pasivo propio en el ejercicio de la función policial, según confirmó la Segunda Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima (Tercer Despacho).

Se trata de Bryan Sandoval, Mael Aysanoa, Iván Espíritu, Franco Luque, así como Bryan Arévalo, todos miembros del Equipo de Investigación N.° 02 del Departamento de Investigación Criminal (Depincri) del Cercado de Lima.

A Sandoval se le impuso seis años, cinco meses y cuatro días de prisión suspendida por cinco años, mientras que a Aysanoa se le impuso cinco años de cárcel efectiva, convertida en 260 jornadas de servicio comunitario. En el caso de Espíritu, Luque y Arévalo, se les dictó cuatro años, nueve meses y 26 días de prisión suspendida.

Según los hechos comprobados por el Ministerio Público, todos participaron en la intervención realizada a la ciudadana Felícita Chávez y su pareja Jhon Medina por transportar sábanas falsificadas (mercadería ilícita).

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Cuando se los trasladó a la sede policial, los hoy sentenciados solicitaron a Medina el pago de S/10.000 a cambio de devolver las prendas incautadas; no obstante, luego redujeron el monto a solo S/6.000 para concretar el acto ilícito.

También participaron en el caso los fiscales adjuntos Heidy Judith Pejerrey Benites y Brayen Olin Trujillo Agüero. Durante el proceso, los involucrados aceptaron su responsabilidad penal y también se consiguió, mediante la figura de conclusión anticipada, que los condenados deban pagar, cada uno, S/3.000 de reparación civil.