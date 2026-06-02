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Segunda vuelta presidencial: más de 2.500 mesas de votación se instalarán para peruanos en el extranjero

El canciller Carlos Pareja informó que, para la segunda vuelta presidencial, se habilitarán 219 locales de votación. Asimismo, recordó que los peruanos deberán estar registrados en los consulados para poder ejercer su derecho al voto. También destacó que se instalarán mesas de sufragio en países de Medio Oriente, entre ellos Israel, Jordania y Qatar.

Más de 400.000 electores deberán acudir a votar en las mesas que se instalarán.
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El canciller Carlos Pareja informó que se han habilitado 2.506 mesas de sufragio distribuidas en 219 locales de votación para que más de 411.000 peruanos residentes en el extranjero, que votaron el 12 de abril, participen en la segunda vuelta presidencial entre Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) y Keiko Fujimori (Fuerza Popular) el domingo 7 de junio.

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Durante una entrevista con RPP, Pareja precisó que los locales de votación también estarán disponibles en países del Medio Oriente como Israel, Arabia Saudita, Qatar, Jordania y Emiratos Árabes Unidos. En estas circunscripciones no se pudieron abrir locales de votación en la primera vuelta debido a los conflictos y guerras.

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"La Cancillería está en una campaña muy intensa que se llama 'Tu voto cruza fronteras', con algunos videos alentando a la votación y, sobre todo, a los miembros de mesa, porque si no están los miembros de mesa no se puede abrir esa mesa de votación, también se han tomado precauciones", declaró.

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En esa línea, el ministro de Relaciones Exteriores señaló que la votación en el extranjero se llevará a cabo en colegios, debido a que la segunda vuelta solo tendrá a dos candidatos. Asimismo, estimó que cada elector tardaría aproximadamente un minuto en emitir su voto y se espera que la participación aumente respecto a la primera vuelta, cuando muchos peruanos tuvieron que desplazarse a locales alejados para sufragar.

El canciller mencionó que no basta con ir con el DNI a los locales de votación. Señaló que los ciudadanos que quieran votar deberán acudir a los consulados para inscribirse.

"Hay como un millón de inscritos, pero de ese millón que están hábiles para votar, muchos ya no viven en esa circunscripción y no han llenado su registro; otros se han nacionalizado en el país y ya no tienen necesidad de votar, porque no es obligatoria la votación en el extranjero", explicó.

JNE autoriza medidas para instalación de mesas

Por otro lado, Pareja afirmó que el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) autorizó que las mesas de sufragio se puedan conformar con miembros de mesa de otros locales de votación. Asimismo, destacó que los funcionarios de los consulados también podrán ejercer como miembros de mesa.

"Por ejemplo, si hay dos mesas y una de ellas no se ha podido abrir, se pueden fusionar y los votantes pueden acudir a esa mesa. También, en el caso de abandono de algún votante, esa mesa puede ser cubierta por un funcionario del Consulado. Creo que con eso se va a agilizar el proceso de votación y esperamos que la gente vaya a votar", dijo.

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