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¡Se dieron el sí! Karla Tarazona y Christian Domínguez sellaron su amor en una romántica boda por civil

Después de darse una nueva oportunidad en el amor, Karla Tarazona y Christian Domínguez oficializaron su relación con una boda civil en Lima.

Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron. Foto: captura/Show.pe
Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron. Foto: captura/Show.pe
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Karla Tarazona y Christian Domínguez finalmente dieron un nuevo paso en su historia de amor y contrajeron matrimonio en una emotiva ceremonia que decidieron mantener alejada de los reflectores. La pareja, que retomó su relación tras varios años separados, reunió a sus familiares y amigos más cercanos para celebrar una fecha especial que marca el inicio de una nueva etapa en sus vidas.

La boda civil se realizó el martes 2 de junio en la notaría Rulbi Vela Velásquez, donde ambos sellaron oficialmente su compromiso. Horas antes del esperado momento, los ahora esposos habían compartido en redes sociales que la ansiedad por el gran día les impedía dormir. Sin embargo, una vez llegado el día, se mostraron emocionados y felices de poder gritar su amor a todo el Perú.

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Karla Tarazona y Christian Domínguez se casaron y celebraron una emotiva boda

La presentadora y el líder de la Gran Orquesta Internacional lucieron radiantes durante el acto protocolar que oficializó su unión, uno de los momentos más importantes de su relación. Tras dar el esperado "sí", la pareja tenía previsto trasladarse a Huaral, al restaurante campestre Warmy de Pepe y Laura, para continuar con la recepción.

Asimismo, la pareja ya había protagonizado una boda simbólica en 2016, aunque esta no tuvo validez legal. Ahora, con esta ceremonia civil, oficializó su vínculo ante las autoridades. En el caso de Karla Tarazona, se trata de su cuarta boda. La conductora se casó en 2008 con el cantante Leonard León, relación de la que nacieron dos hijos y que llegó a su fin en 2013. Posteriormente, en 2020, contrajo matrimonio con Rafael Fernández, unión que terminó con su divorcio en 2023.

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Por su parte, Christian Domínguez también cuenta con antecedentes matrimoniales. Su primer matrimonio fue con Tania Ríos Ruesta en 2002. Sin embargo, años después, en 2006, volvió a casarse con Melanie Martínez, situación que forma parte de su historial sentimental antes de consolidar su relación actual con Karla Tarazona.

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