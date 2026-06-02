Antes de la boda, la pareja realizó una ceremonia espiritual con un chamán. Esto se hizo para alejar las malas energías tras el anuncio de su matrimonio civil. | Fotos: difusión.

Antes de la boda, la pareja realizó una ceremonia espiritual con un chamán. Esto se hizo para alejar las malas energías tras el anuncio de su matrimonio civil. | Fotos: difusión.

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Lo que muchos veían como imposible se hará realidad este 2 de junio. Christian Domínguez y Karla Tarazona se convertirán legalmente en marido y mujer, luego de que la conductora de televisión perdonara las infidelidades del cantante de cumbia, quien una vez más le ha prometido respetarla y serle fiel. De esa manera, la pareja busca demostrar que su amor es a prueba de todo.

Tras conocerse que Christian Domínguez y Karla Tarazona se iban a casar, las exparejas del cantante salieron a criticarlo e incluso lo acusaron de no ser un padre ideal. Por ello, el líder de la Gran Orquesta Internacional y la exmodelo realizaron una boda espiritual para alejar las malas energías.

Datos de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Karla Tarazona y Christian Domínguez tendrán su esperada boda civil este martes 2 de junio. Sin embargo, los datos de la hora y el lugar del matrimonio se guardaron bajo siete llaves para evitar la presencia de la prensa local.

Sin embargo, La República logró averiguar que el matrimonio entre Christian Domínguez y Karla Tarazona se realizará este martes 2 de junio, al mediodía, en un ambiente privado de la notaría Rulbi Vela Velásquez (av. Javier Prado Este 2829, San Borja), con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Tras el matrimonio, los invitados a la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona podrán disfrutar de una gran fiesta que se realizará en Huaral. Se supo que la celebración se hará en el restaurante campestre Warmy de Pepe y Laura.

Christian Domínguez y Karla Tarazona tuvieron boda espiritual

Hace unos días, Christian Domínguez y Karla Tarazona protagonizaron una boda espiritual para protegerse, según ellos, de toda la mala energía que se habría generado tras el anuncio de su boda civil para este 2 de junio. Por ese motivo, el cantante y la conductora acudieron al chamán Supay, conocido como el ‘Brujo de las estrellas’, para participar en un ritual ancestral destinado a alejar las malas vibras.

Cabe recordar que no es la primera vez que Christian y Karla recurren a este tipo de rituales para proteger su historia de amor. Incluso, hace unos meses viajaron hasta Huancabamba para bendecir su unión a través de un amarre.