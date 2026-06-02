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Christian Domínguez y Karla Tarazona: ¿a qué hora y en dónde se casarán legalmente tras polémica reconciliación?

Christian Domínguez y Karla Tarazona se casarán legalmente el 2 de junio, tras superar infidelidades y prometer un amor duradero. La boda se celebrará en Lima y contará con la presencia de familiares y amigos cercanos.


Antes de la boda, la pareja realizó una ceremonia espiritual con un chamán. Esto se hizo para alejar las malas energías tras el anuncio de su matrimonio civil.
Antes de la boda, la pareja realizó una ceremonia espiritual con un chamán. Esto se hizo para alejar las malas energías tras el anuncio de su matrimonio civil. | Fotos: difusión.
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Lo que muchos veían como imposible se hará realidad este 2 de junio. Christian Domínguez y Karla Tarazona se convertirán legalmente en marido y mujer, luego de que la conductora de televisión perdonara las infidelidades del cantante de cumbia, quien una vez más le ha prometido respetarla y serle fiel. De esa manera, la pareja busca demostrar que su amor es a prueba de todo.

Tras conocerse que Christian Domínguez y Karla Tarazona se iban a casar, las exparejas del cantante salieron a criticarlo e incluso lo acusaron de no ser un padre ideal. Por ello, el líder de la Gran Orquesta Internacional y la exmodelo realizaron una boda espiritual para alejar las malas energías.

PUEDES VER: Christian Domínguez y Karla Tarazona viven difícil momento horas antes de casarse por la vía legal: “Es parte de nuestra vida”

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Datos de la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona

Karla Tarazona y Christian Domínguez tendrán su esperada boda civil este martes 2 de junio. Sin embargo, los datos de la hora y el lugar del matrimonio se guardaron bajo siete llaves para evitar la presencia de la prensa local.

Sin embargo, La República logró averiguar que el matrimonio entre Christian Domínguez y Karla Tarazona se realizará este martes 2 de junio, al mediodía, en un ambiente privado de la notaría Rulbi Vela Velásquez (av. Javier Prado Este 2829, San Borja), con la presencia de familiares y amigos cercanos.

Tras el matrimonio, los invitados a la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona podrán disfrutar de una gran fiesta que se realizará en Huaral. Se supo que la celebración se hará en el restaurante campestre Warmy de Pepe y Laura.

PUEDES VER: Revelan el costo de la boda de Karla Tarazona y Domínguez, pero Magaly reacciona: "No alcanza para nada"

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Christian Domínguez y Karla Tarazona tuvieron boda espiritual

Hace unos días, Christian Domínguez y Karla Tarazona protagonizaron una boda espiritual para protegerse, según ellos, de toda la mala energía que se habría generado tras el anuncio de su boda civil para este 2 de junio. Por ese motivo, el cantante y la conductora acudieron al chamán Supay, conocido como el ‘Brujo de las estrellas’, para participar en un ritual ancestral destinado a alejar las malas vibras.

Cabe recordar que no es la primera vez que Christian y Karla recurren a este tipo de rituales para proteger su historia de amor. Incluso, hace unos meses viajaron hasta Huancabamba para bendecir su unión a través de un amarre.

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