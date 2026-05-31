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Suheyn Cipriani volvió a captar la atención de sus seguidores tras sincerarse sobre un inesperado episodio que marcó su participación en la gran final del Miss Grand International All Stars 2026. Aunque logró una destacada actuación que le permitió ubicarse dentro del Top 10 del prestigioso certamen internacional, la representante peruana reveló que vivió momentos de tensión segundos antes de una de las etapas más importantes de la competencia.

Luego de que usuarios en redes sociales comentaran su aparente nerviosismo durante el desfile en traje de gala, la modelo decidió aclarar lo ocurrido y sorprendió al contar el motivo de su actitud. Con evidente emoción, la expareja de Macarius confesó que enfrentó un serio inconveniente con su vestuario justo antes de salir al escenario, situación que puso a prueba su temple en plena recta final del concurso.

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Suheyn Cipriani revela inconveniente con su vestido antes de pasarela en traje de gala

A través de sus redes sociales, Suheyn Cipriani decidió aclarar las especulaciones sobre su estado de ánimo durante la pasarela en traje de gala y explicó que, en realidad, atravesó un momento de gran tensión minutos antes de salir al escenario. Según contó, el problema estuvo relacionado con el vestido que lució durante la competencia, una prenda que destacó por su elegante diseño y delicados detalles.

'El vestido es completamente hermoso, tiene unos detalles preciosos. Es un vestido que me encanta, me fascina, es muy lindo, pero sí pasó algo antes que yo saliera', relató la modelo. Acto seguido, reveló que el cierre de la prenda se rompió cuando se preparaba para desfilar, lo que generó preocupación entre ella y su equipo.

'Se me rompió el cierre y ahí me puse nerviosa porque tenían que coserlo y tenía miedo de no llegar a tiempo. Eran nervios de miedo, de no llegar. Estaba ahí parada con el vestido completamente roto, los chicos cosiendo (...)', confesó.

Vestido de Suheyn Cipriani se rompió por segunda vez

Aunque el equipo logró reparar el cierre a contrarreloj, los problemas con el vestido no terminaron ahí. Suheyn Cipriani contó que, cuando finalmente estaba lista para salir a la pasarela, la prenda volvió a presentar una falla que terminó afectando su desempeño durante uno de los momentos más importantes de la competencia.

Según relató, intentó mantener la calma y concentrarse antes de hacer su ingreso. Sin embargo, un nuevo desperfecto en el vestido la tomó por sorpresa y la llenó de preocupación. 'Justo antes de salir, respiré profundo para poder caminar derecha. Entonces, cuando hago eso, siento que se me vuelve a romper justo antes de salir y lamentablemente eso me desconcentró completamente y no salí igual', explicó.

La modelo reconoció que el incidente influyó en su confianza sobre el escenario, ya que durante todo el desfile temió que el vestido pudiera abrirse nuevamente. 'Estaba preocupada porque se me abriera o algo y traté de sacar eso de mi cabeza, pero lamentablemente no pude. Son errores, cosas que pasan, parte de la competencia', expresó.