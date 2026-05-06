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Rebeca Escribens rechaza trabajar con Christian Domínguez y advierte que dejará el programa si él ingresa: “Yo conozco a Melanie desde hace muchos años”

La conductora Rebeca Escribens salió en defensa de Melanie Martínez y cuestionó fuertemente la actitud de Christian Domínguez, a quien calificó de "hipócrita" y "conchudo".

Rebeca Escribens señaló que Christian Domínguez acudió a 'América Hoy' cuando ella estaba ausente.
Rebeca Escribens señaló que Christian Domínguez acudió a 'América Hoy' cuando ella estaba ausente. | Foto: composición LR/América TV
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Rebeca Escribens volvió a expresar públicamente su rechazo hacia Christian Domínguez, esta vez con una postura más tajante que nunca. La conductora advirtió que estaría dispuesta a retirarse de 'América hoy' si el cumbiambero llegara a incorporarse como parte del panel. Fiel a su estilo directo, dejó en evidencia la incomodidad que le genera la postura del líder de Gran Orquesta Internacional, en medio de la polémica que enfrenta con su exesposa Melanie Martínez, a quien recientemente demandó.

En esa línea, Escribens reveló que conoce a Martínez desde hace muchos años y no dudó en destacar sus cualidades personales. Al mismo tiempo, cuestionó con firmeza la actitud de Domínguez y dejó claro que su postura no solo responde a la amistad con la exesposa del cantante, sino también a la forma en que él ha manejado la controversia.

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'Avísenme si entra para yo salir': Rebeca Escribens se niega a trabajar con Christian Domínguez

La tensión se hizo evidente en 'América hoy' cuando se abordó la reciente aparición de Domínguez como invitado en el programa durante la ausencia de Rebeca, quien no ocultó su sorpresa por la decisión de que él llegara al set justo en los días en que ella no estaba. En medio de la conversación, Edson Dávila 'Giselo' reveló que el cantante había preguntado por qué ella estaba molesta con él. Frente a ello, Escribens fue tajante al aclarar que no existe un problema personal. “Yo no estoy molesta con él ni tengo nada contra él. Yo comento acerca de todos los años que ha estado metiendo la pata, cuya conducta no ha sido la más propicia”, precisó.

Acto seguido, la presentadora expuso la cercanía que mantiene con Melanie Martínez y reafirmó su postura de no compartir espacio con Domínguez en el magazine. “Para su mala suerte, yo conozco a Melanie desde hace muchísimos años. Avísenme si entra para yo salir porque sino de verdad nos vamos a jalar los pelos”, manifestó, marcando distancia de manera contundente.

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Rebeca Escribens en defensa de Melanie Martínez: “Ha estado callada durante muchos años”

Más adelante, Rebeca recordó un episodio anterior en el que confrontó a Domínguez en vivo al cuestionarle que opinara sobre infidelidades pese a su historial de engaños. “Él ha estado acá y le he dicho en su cara que es un hipócrita, un conchudo”, agregó. En ese momento, 'Giselo' le pidió moderar su lenguaje, y Escribens reconoció que sus palabras no eran adecuadas, aunque justificó su reacción por la actitud del cumbiambero. “Efectivamente, no debería poner adjetivos porque sería poco objetiva, pero lamentablemente él reclama un alboroto por parte de las madres de sus hijas”, señaló.

La conductora también resaltó la discreción con la que Martínez se ha manejado durante años, cuidando a sus hijos y protegiendo a su primogénita, Camila, de la exposición mediática generada por los escándalos de su padre. “No recuerda que ellas, al menos Melanie, ha estado callada durante muchos años, guardando distancia, siendo prudente, con todo el talento que tiene para salir ahora a cantar y formar su propia orquesta, cuidando el estado emocional de su hija y de los otros hijos que tiene. ¿Quién le dice a Christian o cómo repara todos esos años en donde esa preciosa mujer en la que se ha convertido la hija, todos esos años en donde la niña vio redes, noticias, donde su padre se comportaba mal, entraba de un lugar y salía del otro? ¿Quién paga el psicólogo? ¿Quién la ordena emocionalmente?”, sentenció con firmeza.

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