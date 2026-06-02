Christian Domínguez y Karla Tarazona se casarán legalmente el 2 de junio, tras haber celebrado matrimonios simbólicos. La pareja expresó su emoción en redes sociales antes del gran día. | Fotos: Instagram.

Christian Domínguez y Karla Tarazona se casarán legalmente el 2 de junio, tras haber celebrado matrimonios simbólicos. La pareja expresó su emoción en redes sociales antes del gran día. | Fotos: Instagram.

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¡Llegó el gran día! Christian Domínguez y Karla Tarazona se casarán este martes 2 de junio por la vía legal, después de haber protagonizado otros matrimonios simbólicos. Antes del día en que se convertirán en marido y mujer, la pareja se mostró muy nerviosa por este gran paso en su relación y lo manifestó en las redes sociales.

Antes de la boda, Christian Domínguez y Karla Tarazona se dedicaron a agradecer a diversos emprendimientos que serían los encargados de cubrir servicios como alimentación y bocaditos. Asimismo, el cantante y la presentadora de televisión utilizaron sus redes sociales para mostrar cómo vivían sus últimas horas como solteros.

Previo a la boda, la pareja visitó el gimnasio para relajarse, compartiendo su ansiedad en Instagram.

Christian Domínguez y Karla Tarazona, nerviosos antes de la boda

Antes de irse a dormir y al levantarse para alistarse y darse el "sí, quiero", Christian Domínguez y Karla Tarazona acudieron al gimnasio para desestresarse y poder descansar. Ambos compartieron la foto del lugar donde entrenaban.

"Esta parte de nuestra vida, siendo la 1.00 a. m., se llama ansiedad. No podemos dormir. Y en unas horas llegan todos Dios jajaja", escribió Christian Domínguez en sus historias de Instagram, donde se ve al cantante en una máquina, mientras que Karla hace pesas.

¿Cuánto costará la boda de Christian Domínguez y Karla Tarazona?

Ricardo Parra, el wedding planner del matrimonio de Karla Tarazona y Christian Domínguez, contó todos los detalles de la ceremonia civil de la pareja. Según dijo, la celebración tendrá una inversión aproximada de casi US$12 mil, mientras que el vestido de la novia está valorizado en poco más de US$3 mil.

Según las declaraciones del wedding planner brindadas a 'Magaly TV: la firme', el anillo de Karla Tarazona tendrá diamantes incrustados, mientras que el del cantante será de diseño clásico. Por otro lado, el concepto de la boda es "romantic chic minimal white", es decir, una ceremonia romántica, pero minimalista, con tonos blancos predominantes.