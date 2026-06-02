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Miguel Trauco fue protagonista del más reciente ampay de Magaly Medina, que se emitió la noche del lunes 1 de junio, a pesar de que el futbolista peruano intentara frenar la difusión de las imágenes con dos cartas notariales. Para evitar que el escándalo fuera mayor, el jugador de Sport Boys anunció que estaba soltero desde hace tres meses.

A través de sus redes sociales y luego de que las cámaras de 'Magaly TV: la firme' lo captaran durante la madrugada junto a una joven en una camioneta BMW, el exseleccionado peruano quiso dejar claro que no le fue infiel a Mariela Arévalo, con quien iba a casarse en diciembre.

“Ante cualquier información que pueda difundirse hoy, quiero aclarar que llevo tres meses soltero. Actualmente, no mantengo ninguna relación sentimental y estoy enfocado en mi familia, mi carrera y mis proyectos personales. Gracias por el respeto y la comprensión”, fue el comunicado que Miguel Trauco compartió en Instagram.

Mariela Arévalo reaparece en redes sociales

Tras la emisión del ampay a Miguel Trauco, quien demandó a Magaly Medina por acoso, Mariela Arévalo reapareció en sus redes sociales. Lejos de mostrarse devastada por las polémicas imágenes del futbolista, la actriz dejó notar que está enfocada en su carrera artística. Incluso, expresó su felicidad porque este martes formaría parte del estreno de una obra teatral.

“Últimas acotaciones antes de la función de mañana”, escribió en una de sus stories de Instagram. Horas después, Mariela Arévalo compartió un video junto a una compañera, con quien aparece en un carro escuchando a Shakira. “Hellou”, dice con una gran sonrisa en otra publicación.

“Bueno, ya terminamos los ensayos. Mañana ya es la presentación”, añade Fiorella Lissetti. “Es hoy, es hoy. Después de tantos ensayos, risas, textos, reuniones y salidas, por meses… hoy es nuestra final, así que a disfrutarla y a divertirnos en esto tan bello que es la actuación”, recalcó la joven.